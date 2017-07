Maraña aprueba por unanimidad salir del Parque Regional de Picos

JOSÉ Mª CAMPOS | MARAÑa

Todos los concejales del Ayuntamiento de Maraña han votado a favor de que el municipio salga del Parque Regional Picos de Europa. La decisión se adoptó el pasado miércoles en un pleno en el que los grupos políticos coincidieron en que la permanencia en el espacio protegido sólo conlleva restricciones y ninguna compensación. A esto hay que unir la supresión, hace seis años de las ayudas a los ayuntamientos como Zona de Influencia Socioeconómica (ZIS) y las ayudas de la reserva de caza. El alcalde de Maraña, Omar Rodríguez, señaló que pese a que la propuesta ha salido adelante por unanimidad, el siguiente paso que dará el Ayuntamiento será realizar una consulta popular para que esta decisión sea refrendada por todos los ciudadanos de Maraña. «Colocaremos urnas para que la gente responda si quiere salir del parque regional. Es importante contar con el apoyo de los vecinos», aclaró el alcalde, para quien la recuperación a partir de octubre de las ayudas ZIS anunciada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, no es suficiente incentivo para permanecer en el parque. Y es que los diez ayuntamientos deberán repartirse una partida de 280.000 euros, con lo que les correspondería apenas una cuarta parte de lo que recibían de forma anual.

«Lo que hay que dejar claro es que el problema no es por dinero sino por que no podemos hacer absolutamente nada ya que todo son restricciones. El parque es una traba para todo lo que quieras o te plantees realizar», aseveró el regidor, quien recuerda que toda la zona del Mampodre está expropiada por el parque y no se autorizan, por ejemplo, las carreras deportivas que sí se permiten en otros espacios protegidos.

A todo esto se añade que «no existe promoción ni publicidad del parque regional» por parte de la Junta de Castilla y León y que tampoco está señalizado el parque en las carreteras y las vías de comunicación.

Omar Rodríguez se queja también de que la Riaño Trail Run organizada por la Junta para promocionar el parque «ni siquiera pasa por el Mampodre, uno de los parajes más significativos de este parque». «Nadie quiere invertir en el parque porque no ponen más que trabas», concluyó.