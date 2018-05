La médica denuncia amenazas de muerte y coge la baja por estrés

Al margen del tema,que me parece muy grave y es cierto que los médicos están muy desprotegidos, quisiera comentar la redacción del texto. La profesión es "médico", igual que "periodista". Cambia el género según el artículo. No he visto todavía a ningún hombre reivindicar "periodisto", "deportisto", "ciclisto","futbolisto", "pianisto" y un largo etc. No caigamos en el absurdo. Las reivindicaciones pueden hacerse desde otros muchos ámbitos.