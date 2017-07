La memoria regresa al valle inundado

JOSÉ Mª CAMPOS | RIAÑO

Hace 30 años el ruido de las máquinas excavadoras apagó el silencio del valle de Riaño. Centenares de policías tomaron el pueblo para custodiar a unos hombres trajeados que traían la orden de los derribos. Es uno de los recuerdos de Guillermo Hernández que, igual que actualmente, era concejal en el Ayuntamiento. Se enteró de que se iban a iniciar los derribos cuando vio entrar en Riaño a las fuerzas de seguridad acompañados de miembros de la Confederación Hidrográfica del Duero. Un año antes Hernández había sido alcalde y el ministro socialista Javier Sáenz de Cosculluela «nos ofreció ayuda pensando en el momento en que hubiese que realizar el desalojo. Se creó una comisión gubernativa para estudiar este tema y se celebraron reuniones en León capital». La principal petición fue que no se demoliese viviendas que no estuviesen afectadas por las obras. «Y sobre todo que el nuevo Riaño estuviese ya habitable antes de los derribos totales».

Todo cambió en mayo de 1987 que se celebraron elecciones y el gobierno municipal pasó de manos de Alianza Popular (AP) a ser gobernado por el Centro Democrático y Social (CDS). «Los nuevos gobernantes habían prometido en campaña electoral que si salían elegidos el embalse no se iba hacer. Nadie queríamos el embalse».

Lamenta que la solución final se produjese de forma tan violenta y tan drástica. Cree que la decisión ya estaba tomada ya que quince días antes colocaron en el viaducto de Sarralengua unos explosivos en unos de los pilares y abrieron un boquete. «Pensamos que el ministerio creía que el tema de le iba de las manos y decidieron demoler los pueblos. Esta situación aceleró todo».

«Apostamos sobre cero»

Hernández afirma que estaba mentalizado aunque lo pasé muy mal. «Otros estoy seguro que lo pasaron peor. Son nuestras raíces». Reconoce que 30 años después aún no se ha saldado la deuda con toda la montaña afectada por el embalse de Riaño, aunque considera que el pueblo tuvo la oportunidad de la que no dispuso otra gente en otros embalses. «La gente de la montaña nos podemos encontrar en un sitio fijo. En otros embalses para conmemorar sus fiestas lo hacen en una pradera. Nosotros tenemos nuestro pueblo. Gracias a que se hizo el nuevo Riaño la comarca no se ha desmembrado. Pero apostamos sobre cero, fuimos unos aventureros cuando decidimos quedarnos». La principal deuda son proyectos que fijen población en la montaña y la implantación y mejora de servicios.

«El pueblo estaba sin luz y vacío»

Otro testigo de aquellos momentos, Antonio González Matorra, recuerda que el día 7 de julio estaba en Madrid y le llamaron que habían entrado los antidisturbios a tomar el pueblo a las siete de la mañana. «Mi hermano mayor y yo cogimos el coche y nos fuimos lanzados para Riaño». En Pedrosa del Rey había un cordón policial que impedía el paso. Tuvieron que identificarse para acceder a su pueblo. «Ya veíamos polvo y humo de fuego. El panorama era lamentable y muy triste. Mis padres estaban recogiendo los enseres de casa y cargándolos en un camión ya que había alquilado una casa en Barniedo. Todo fue muy rápido ya que en horas tenían que estar las casas libres para el derribo».

Antonio intentó sacar algo de la casa de su abuelo pero al llegar ya la habían tirado. La gente estaba vagando de un sito para otro como perdidos en un pueblo lleno de policías. «Por la noche entré en la casa ya vacía y la sensación era terrible. El pueblo estaba a oscuras, sin luz y vacío ya que no había gente ya no se quedaba allí nadie. No había donde estar». En Barniedo estuvo su familia tres años hasta que el nuevo Riaño salió adelante y «pudimos terminar la casa. Fue todo una improvisación sobre la marcha».

La conclusión de González tras tres décadas es que el pantano paralizó y bloqueó la comarca y «el futuro está muy difícil». Antes de este macro proyecto la comarca de Riaño tenía un futuro y «de no haber existido el pantano Riaño ahora esta montaña sería un núcleo turístico de primer orden». No obstante cree que hay que mirar para delante «pero cuesta muchísimo. Ni siquiera la zona del parque nacional que tienen el nombre de Picos de Europa consiguen atraer el turismo como Asturias o Cantabria».