Mesa y mantel solidarios para que nadie cene hoy solo

acacio díaz | sahagún

Juan García llegó a Sahagún hace apenas dos meses para hacerse cargo del albergue El Labriego, un lugar enclavado en pleno Camino de Santiago que encandiló a este jienense que se muestra encantado de la acogida que ha tenido en el pueblo.

Llegadas las fechas navideñas, García se ha empeñado en el que el espíritu de estas fiestas llegue a todos los rincones y que nadie se quede sin compañía y buena cena en esta Nochebuena. Por ello, ha abierto su mesa, la de su albergue, para que todas aquellas personas que vivan solas o carezcan de recursos puedan disfrutar de un lugar donde serán bien acogidos. Así, El Labriego ha puesto sus instalaciones a disposición de todo aquel que se encuentre en estas circunstancias, hasta un máximo de medio centenar de personas que encontrarán sobre el mantel los productos típicos de la tierra y también de estas fechas, además de buena compañía.

Asegura Juan García que el menú estará compuesto de entrantes, patatas con costilla, postre, bebidas y dulces típicamente navideños. Para lograr sacar adelante esta iniciativa, el responsable del albergue ha conseguido recabar el apoyo de una quincena de establecimientos y empresas, que han respondido al llamamiento realizado por García, que también ha logrado la implicación de particulares y voluntarios para llevar a cabo esta singular iniciativa.

García destaca que desde que llegó a Sahagún ha comprobado el cariño y el calor de los vecinos de la villa, y que su contacto con los peregrinos que cada día recalan en la localidad le ha confirmado que no se ha equivocado al elegir Sahagún para vivir esta aventura, un lugar idóneo para cumplir sus objetivos. «Mi proyecto ha encontrado el apoyo solidario de mucha personas y empresas de Sahagún, lo que ha confirmado que he acertado en mi propuesta», señala este anadaluz, que está ultimando los detalles para que no falte nada en la cena solidaria de esta noche.