La Montaña de Riaño denuncia el abandono de las administraciones

JOSÉ Mª CAMPOS | RIAÑO

El presidente de la mancomunidad Montaña de Riaño, Tomás de la Sierra, denunció ayer el «abandono» que sufre la comarca por parte de las administraciones y lamenta que se olviden «de los pequeños municipios porque hay pocos votos y no compensa hacer inversiones», mientras anuncian a través de los medios de comunicación «subvenciones y ayudas a los grandes municipios». De la Sierra recuerda que los pueblos de la zona norte de la provincia de León se encuentran en una «situación límite» y no hay puestos de trabajo para los más jóvenes. «El despoblamiento rural es alarmante, las comunicaciones se encuentran en estado lamentable y las ganas de luchar por este parque regional cada día menores», asegura el también alcalde de Boca de Huérgano.

El regidor recuerda que se han recogido firmas para que se pavimente la carretera N-621 y solo ha habido dinero para determinadas zonas mientras que otras comarcas «quedan para otra ocasión». Reconoce que esta circunstancia no es culpa de los ingenieros de Fomento pero atribuye la culpa al Ministerio de Fomento ya que que las carreteras N-621 y N-625 se encuentran llenas de baches algo que han denunciado los alcaldes sde los municipios de Cistierna y Riaño. Aunque se ha destinado una partida de 23,12 millones de euros aún no se han ejecutado las obras y el invierno está ya encima. «A las alturas que estamos dudamos que se vayan a arreglar estas vías de comunicación tan importante para esta montaña», denuncia De la Sierra, quien también advierte de que la Junta de Castilla y León esté ayudando a las comarcas Miner del Grupo I mientras que a los ayuntamientos incluidos en el Grupo II no les han dado una sola ayuda en los últimos 10 años. «Entendemos que al Bierzo hay que ayudarle porque se han cerrado las minas pero nosotros también existimos. Se nos prometió que se realizarían varias obras en Burón, Riaño y Boca de Huergano y no las veo hechas ni empezadas», critica el presidente de la mancomunidad.

Además recuerda a las administraciones que la comarca en invierno no llega a 2.000 habitantes entre nueve ayuntamientos y que a este ritmo de despoblación esta comarca será «para que habiten solo los animales». «Una pena el hombre desaparece de esta Suiza española como se la llamó hace tiempo».

A su juicio, los políticos de los ayuntamiento pequeños son los que están constantemente en la calle viendo los problemas de la gente y en esta comarca «hay mucha gente en periodo de verano pero en invierno a pasar calamidades». «Se lleva hablando más de 20 años del despoblamiento rural y ¿qué se ha hecho’, nada. Y digo que las ciudades no existirían si desaparecen los pueblos», concluye Tomás de la Sierra, quien considera quelas administraciones deben solucionar el problema de la despoblación con empleo y ayudas económicas.