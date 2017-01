Movistar prevé renovar el tendido de luz de las antenas de telefonía móvil en marzo

JOSÉ Mª CAMPOS | BOCA

Parte del municipio de Boca de Huérgano se ha quedado durante días sin cobertura de telefonía móvil de la compañía Movistar. El alcalde, Tomás de la Sierra, denuncia que hay un cable de luz que comunica Portilla de la Reina con el alto de La Cuesta, a 1.800 metros, donde se ubican las antenas de telefonía, que está cortado. Este cable, de 700 metros de longitud, se instaló hace 14 años. La compañía optó por colocar un generador para suministrar energía eléctrica a las antenas en vez de reparar o sustituir el tendido, equipo que un vecino de Portilla abastece de combustible cada cierto tiempo.

A través de su gabinete de prensa, Movistar informó que la estación de radioenlace de Boca de Huérgano y las instalaciones de Portilla de la Reina han estado heladas. «Lo hemos reparado en tiempo, siempre velando por cumplir las normas de protección de riesgos laborales de nuestros empleados y contratras». Actualmente hay servicio, aunque la empresa reconoce que «no estamos dando el servicio con la calidad que debiéramos y, por ello, está planificada una obra de mejora de acometida para dar mejor servicio».

Respecto a Portilla de la Reina, la empresa reconoció la necesidad de mejorar la acometida y aseguró que la reforma está planificada, «pero en estas condiciones no se puede trabajar con equipos electrógenos y eléctricos, así que está prevista su ejecución para marzo o febrero, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan».

En cuanto al generador de energía, Movistar señaló que no era la mejor opción, pero sí la que tenía para no dejar a la zona sin cobertura. «Nosotros somos los primeros que estamos deseando cambiarlo, pero de veras que las cosas no son tan sencillas con una red y un territorio como el que tenemos». Otro de los problemas añadidos es que la zona está incluida en el Parque Regional de Picos de Europa y para reponer la línea es necesario cambiar los postes del tendido eléctrico, con la consiguiente solicitud y obtención de autorizaciones y permisos, dado el grado de protección del que dispone el parque.