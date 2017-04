Niegan los falsos positivos de tuberculosis en el ganado

A. Domingo| León

«No existe el falso positivo» en las pruebas de tuberculosis. El director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, Jorge Llorente fue tajante en sus declaraciones a la prensa antes de la conferencia magistral ‘Los retos del control de las enfermedades de los animales en el concepto una sola salud’, con el que ayer abrió el curso de gestión de riesgos sanitarios titulado ‘Un mundo, una sola salud’, que organizan el Colegio Oficial de Veterinarios de León y el Sindicato de Veterinarios de León (Sivele-Uscal), en colaboración con la universidad, el Instituto de Ciencias de la Salud y las consejerías de Sanidad y Agricultura.

Llorente destacó la importancia de la transmisión de las enfermedades de los animales a las personas (zoonosis) , que goza de una garantía jurídica «muy fuerte» para la actuación de las administraciones públicas.

«El animal diagnosticado es positivo en tuberculosis, si bien es verdad que es una enfermedad muy complicada», de manera que al sacrificar el animal afectado, en ocasiones, no presenta daños «porque la enfermedad está muy poco avanzada» o porque «no reacciona a ciertas pruebas que no son tan sensibles». La Junta, añadió, «utiliza pruebas que contempla el nacional, auditado por la unión Europea, que ha señalado la necesidad de que avancemos en los test de manera que no haya ningún animal con el bacilo de la tuberculosis». Llorente insistió en que un cultivo negativo o la falta de lesiones en algunos animales «no significa que no tengan la enfermedad. El animal que reacciona a las pruebas legalmente es un animal positivo». Apuntó que el sector «entiende cada vez mejor» las campañas de erradicación de las zoonosis y le felicitó por el esfuerzo que realiza en la erradicación de las enfermedades de la cabaña.

Llorente destacó la tendencia a la baja «en los diez últimos años» de la tuberculosis y la brucelosis, como principales zoonosis. En 2016, la prevalencia de la primera se situó en el 1,19% en la provincia —un 98% de las explotaciones están libres de la enfermedad—, mientras que no se registraron casos de brucelosis.

Unir fuerzas

El director general de Producción Agropecuaria apuntó que el curso aborda «más de 50 enfermedades» que los animales transmiten al hombre y que son objeto de prevención y vigilancia. Explicó el concepto de ‘una sola salud’ «no entiende de fronteras», por lo que abogó por «unir fuerzas» en las administraciones y los sectores implicados en la prevención, detección precoz y, especialmente, en la respuesta rápida ante un brote, ya que «no existe el riesgo cero».

El alto cargo de la Consejería de agricultura y Ganadería destacó la importancia de la ganadería en la Comunidad autónoma tanto por el número de reses como por la variedad de especies animales. Señaló que la sanidad animal tiene una especial relevancia en Castilla y León «porque es una potencia en transformación» de los productos animales, por lo que el estado de la cabaña ganadera tiene un importante impacto económico, además de las restricciones comerciales que se imponen ante determinadas patologías.

El curso, que se impartió ayer en el Palacio de los Guzmanes, se prolonga hasta el 2 de junio.