La nieve sorprende a toda la provincia y desploma el mercurio hasta los -10o

m. carnero / a. valencia | león

La provincia de León, prácticamente sin excepción, sufrió ayer las consecuencias de la nieve, que no sólo se dejó ver en todo su esplendor en la montaña, sino que cayó con fuerza en la capital leonesa, en Ponferrada y en los pueblos más situados al sur, como es el caso de Sahagún, o Coyanza.

Las precipitaciones en forma de nieve darán paso en las próximas horas a intensas heladas, que dejarán los termómetros con mínimas de hasta -6 grados en la capital y de hasta diez grados negativos en algunas zonas de montaña.

La nieve también hizo acto de presencia en Santa María del Páramo, donde por la mañana un manto blanco cubrió la localidad y permitió a los más pequeños disfrutar, igual que en La Bañeza, donde las precipitaciones no presentaron mayor complicación. No así en Foncebadón, donde la intensa nevada complicó la circulación en la carretera, donde las retenciones fueron una constante y el uso de cadenas obligatorio para circular por la LE-142. En Astorga, el Ayuntamiento no colocó contenedores en la zona centro debido a que el vehículo que se dedica a ello se encargo de llevar a cabo medidas preventivas contra el hielo. En La Cepeda, La Cabrera y Maragatería, la nieve también fue una constante durante la jornada.

Nevó con contundencia durante toda la mañana, lo que ocasionó problemas para circular por prácticamente todas las vías de comunicación, especialmente en la red secundaria. De todos modos, ninguna carretera tuvo que ser cortada al tráfico. A última hora de la tarde de ayer sólo se requería cadenas para circular por la CL-626, en Caboalles, la misma vía, pero a la altura de Boñar, en la LE-126 en La Baña y en la LE-233 en Prioro. Sí que se recomendaba especial precaución para circular por la LE-331 en Puebla de Lillo, en la CL-623 cerca de León, en la LE-142 en Foncebadón y en la LE-321 en Lugueros.

Desde primeras horas, la Diputación de León puso a trabajar a todos los medios adscritos en el operativo del Plan de Vialidad Invernal para paliar y minimizar las consecuencias de la nieve.

Las 17 quitanieves de empuje, más camiones con cuña acoplada en su parte delantera trabajaron para evitar la incidencia de la nieve en más de un 35% de la red provincial de carreteras, formada por más de 3.000 kilómetros. También se facilitaron los accesos a las estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos-Valle de Laciana.

En este dispositivo están trabajando alrededor de 40 operarios adscritos al Parque Móvil, con jornadas laborales con horarios más amplios de los habituales y en condiciones de extrema dureza.

La capital leonesa tampoco se libró de lidiar con la nieve. Hacía tiempo que la ciudad no amanecía con tanta nieve, por lo que el Ayuntamiento activó desde la madrugada el Plan de Nevadas, que contempla el cierre de todos los parques de la ciudad, lo que impidió a los más pequeños disfrutar de la nieve en estos espacios, y que puso en marcha a 70 operativos que repartieron un total de 45,5 toneladas de sal por los barrios más afectados de la capital. Los Bomberos de León atendieron numerosas llamadas gestionadas a traves del 112, para retirar hielo de los tejados, limpiar vías publicas, apartando arboles caidos y un adorno navideño luminoso que se vino al suelo en la avenida Republica Argentina y que obligo a cortar el trafico.