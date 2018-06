«Nos concentraremos todos los lunes para defender las pensiones»

v.araujo | villablino

La plataforma Laciana, en Defensa de las Pensiones se concentró ayer en la plaza de Luis Mateo Díez, como cada lunes desde el pasado mes de marzo, con el objetivo de defender las pensiones. En este sentido, uno de sus miembros, Valentín Arias, recordó que son la única plataforma de Castilla y León en defensa del sistema publico de pensiones que «no hemos cambiado nuestro calendario desde la primera concentración, lunes tras lunes estamos aquí y estaremos mientras lo consideremos necesario». Además afirmó que otras plataformas o bien han desaparecido o han espaciado en el tiempo sus concentraciones.

Esta Plataforma comenzará a llevar a cabo una recogida de firmas para la subida de las pensiones y el mantenimiento del sistema público, que serán posteriormente entregadas ante el correspondiente organismo.

En esta concentración, se afirmó que los jóvenes no son reinvidicativos y que los pensionistas tenían que volver a ocupar la calle: «la juventud se ha acomodado a una forma de vida». Y con este nuevo Gobierno creen que se les «abre un hilo de esperanza», al recordar que todos los partidos políticos integrantes en la moción de censura han afirmado que no se puede contemplar una subida de pensiones que no esté ligada al IPC de cada uno.

Si bien esta plataforma afirmó que por el momento no hubo ningún tipo de avance en cuanto a «nuestras legitimas reivindicaciones». Estarán muy atentos a las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que de momento dan un voto de confianza.