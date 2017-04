La nueva ordenanza ciudadana prevé sanciones de hasta 3.000 euros

a. medina | valencia

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan aprobó el pasado martes en un pleno extraordinario la nueva Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Ciudadana que prevé sanciones que van desde los 60 euros las más leves hasta los 3.000 las consideradas más graves.

La iniciativa salió adelante con los votos favorables del Equipo del PP que señaló que se trata de un cuerpo normativo que ya existe en la mayoría de municipios del tamaño del coyantino, incluso en otros menores. Además busca responder a las continuas quejas de vecinos en todos los ámbitos de la convivencia pública. Otro de los objetivos es proporcionar a la policía local unas normas por las que regirse en los casos de comportamientos incívicos.

La oposición votó en contra. El PSOE alegó que se trata de una ordenanza que no es necesaria y que, además, el Ayuntamiento no tiene medios para hacerla cumplir en referencia al número de agentes de Policía Local. «Les pido que reflexionen si esta ordenanza no va a dar más problemas que beneficios», afirmó el portavoz socialista, Jorge Mateos.

En un sentido similar se manifestó el concejal de Ciudadanos, Ignacio Alonso, quien además de considerarla innecesaria, abogó porque campañas educativas y formativas darían mejores resultados. «Yo creo que los ciudadanos de Valencia de Don Juan son bastante cívicos. Y para casos concretos ya existen leyes superiores que se pueden aplicar», aseguró.

La nueva ordenanza ciudadana incluye un amplio abanico de recomendaciones y prohibiciones expresas en el ámbito del comportamiento de los vecinos tanto a nivel particular como de empresas o negocios. Así, queda prohibida la mendicidad o el consumo de alcohol en la vía pública (‘botellón’). Tampoco se permitirá a partir de su entrada en vigor «transitar o permanecer en los espacios públicos en bañador o en cualquier otra pieza de ropa similar, excepto en las piscinas, playa fluvial o cualquier otro lugar en que sea normal o habitual estar en este tipo de ropa».

Estará prohibido también la colocación de cualquier tipo de carteles o publicidad en paredes, señales y demás elementos de la vía pública.

Las bicicletas sólo podrán utilizarse en los lugares habilitados, se regula el uso de la pelota en parques, se prohíbe hacer trompos, derrapes o cualquier otro uso inadecuado de vehículos a motor. Las normas también recogen los momentos en los que pueden sacudir alfombras, sábanas... reducidos prácticamente a la noche. Lo mismo para el riego de plantas en balcones que den a la vía pública. Las pintadas, ruidos, olores, recogida de excrementos de animales, respeto a plantas y fuentes también queda regulado.