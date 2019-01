El Obispado recibe otra denuncia por pederastia contra el cura Sánchez Cao

cristina fanjul | león

El sacerdote Ángel Sánchez Cao, acusado de abusos sexuales por Emiliano Álvarez cuando este estudiaba interno en el seminario menor de La Bañeza, ha sido denunciado por otra persona, que habría sido abusada presuntamente por el cura en la misma fecha y lugar. El obispado asegura que se trata de «noticias fundadas» y anuncia la apertura de una investigación preliminar para esclarecer los hechos. Asimismo, declara la imposición de «algunas medidas cautelares para garantizar la libertad y el buen desarrollo

de dicha investigación». Entre ellas está apartar a Sánchez Cao de la parroquias y del ejercicio público del ministerio así como la prohibición de que mantenga contacto con menores y con la presunta víctima. Esta solución se toma después de dos años desde la denuncia presentada por Emiliano Álvarez —que nunca ha sido recibido por Juan Antonio Menéndez— contra el cura del Barco de Valdeorras. Durante todo este tiempo, el Obispado ha mantenido a Sánchez Cao al frente de la parroquia de Veigumuíños, en la que este ha seguido celebrando comuniones y, por lo tanto, en contacto con niños, a pesar de lo que recomienda la ley canónica.

En la última procesión de las fiestas de La Encina en Ponferrada, Emiliano Álvarez fue detenido por manifestarse para pedir a la Iglesia protección para las víctimas de la pederastia. Lo hizo delante del vicario de Ponferrada, Javier Redondo, uno de los sacerdotes que, según asegura Javier, alumno del seminario de La Bañeza y víctima de otro cura pederasta, encubrió presuntamente las agresiones de José Manuel Ramos Gordón.

Emiliano Álvarez se intentó suicidar a los doce años tirándose a un pozo después de sufrir las agresiones sexuales de Ángel Sánchez Cao: «Estaba harto del terror, de llorar en las esquinas, de que otros niños me llamaran Emiliana y me pidieran que les masturbara», rememora. Asegura que este cura no era el único que abusaba de los alumnos del seminario y da dos nombres más: don Tomás y don José, a quienes acusa de ser «especialmente activos». «Supe lo que ocurría antes de que me tocara a mí», manifiesta Álvarez, que reivindica además que todos los niños que había allí eran víctimas por el miedo que sentían al pensar que podrían ser los siguientes.