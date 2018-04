La operación Cepillo esclarece 48 robos en iglesias y se salda con dos detenidos

a.g. valencia | astorga

Golpe a los robos en las iglesias. La operación Cepillo, coordinada por la Guardia Civil e iniciada a raíz de tener conocimiento de la comisión de una serie de robos en iglesias y ermitas pertenecientes a las Diócesis de León y de Astorga (que aglutina territorios de León, Zamora y Orense), se ha saldado con la detención de dos hombres y con el esclarecimiento de 48 ilícitos cometidos en estas zonas. En concreto, y según confirmaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, se trata de 26 templos en la provincia, 21 en Zamora y uno más en Orense. No obstante, solo en la diócesis de Astorga, el obispado tienen contabilizados hasta 150 ilícitos en los últimos quince meses.

Ahora, fruto de las numerosas gestiones realizadas para el esclarecimiento de estos delitos contra el patrimonio, y una vez finalizada la operación, la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos personas de 31 y 44 años y con residencia en la comarca del Jamúz, acusados de la comisión de 48 robos con fuerza en iglesias y ermitas de la provincia de León y de otras tras limítrofes.

Tras la obtención de las pruebas incriminatorias, los investigadores determinaron que el modus operandi de los detenidos, consistía en acceder al interior de los templos después de forzar la puerta o ventana con un objeto contundente, para una vez dentro, sustraer principalmente el dinero en efectivo que se encontraba en los cepillos lampadarios. En muchas ocasiones eran más los daños ocasionados que el botín conseguido, al tratarse de pequeñas localidades donde las sumas que se dejeban en los cepillos apenas superaban unas decenas de euros. No obstante, no se han recuperado los efectos sustraídos, aunque en contadas ocasiones los ladrones se llevaron algo más que efectivo. Igualmente resultó llamativo que muchos de estos ilícitos se producían en una sola noche. Como se recordará, así ocurrió en once iglesias de Maragatería, que fueron asaltadas en la misma madrugada, o en otras seis de La Cabrera. Lo cierto, es que hasta la fecha, y al menos en la diócesis de Astorga, un amplio porcentaje de templos han sufrido la visita de los amigos de lo ajeno.

Según las fuentes oficiales, dentro de las indagaciones llevadas a cabo, cabe destacar el permanente contacto e intercambio de información establecido por la Guardia Civil con los vicarios de las citadas Diócesis, así como con los agentes de las provincias de Zamora y Orense. Por todos estos hechos, y una vez concluidas todas las actuaciones policiales, se puso a disposición del Juzgado de Guardia de los de León, tanto a los dos detenidos, como las diligencias instruidas.