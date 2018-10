Un oso se pasea por Villar de Santiago y come de los árboles frutales del pueblo

Los vecinos de la pedanía lacianiega del Villar de Santiago han vuelto a avistar un oso que se pasea por las calles del pueblo e incluso entra en propiedades privadas de los vecinos para poder comer de los árboles frutales, según afirmó el alcalde pedáneo, Miguel Angel Álvarez.

El regidor explicó que desde hace un par de semanas el oso llega por la noche al pueblo para alimentarse de los árboles frutales. «Ha llegado a romper la valla que está en una finca privada, al lado de la casa», destacó.

Esta situación ya ha sido puesta en conocimiento de la Junta de Castilla y León para que tomen medidas al respecto. «Esperemos que lo ahuyente como en alguna ocasión anterior, » matizó el pedáneo.

Los vecinos del pueblo no ocultan su preocupación ante la presencia del plantígrado, ya no sólo por los destrozos ocasionados sino por la cercanía con la que se pasea el animal. «Está dentro del casco urbano y los vecinos tienen miedo», explica el alcalde. Una visita que por el momento, tan sólo ha ido a los árboles frutales y no ha atacado a ningún animal de la zona.

Por su parte, desde la Fundación Oso Pardo (FOP) explican que este caso no presenta gravedad, ya que es algo habitual en este pueblo, sin ocasionar ningún problema con animales o personas, ya que durante años el plantígrado ha visitado esta zona. Además, en todo caso, los vecinos afectados pueden llamar a la guardería forestal para que se cuantifiquen los daños y se les indemnicen.

Esta no es la primera vez que un plantígrado se pasea por el pueblo del Villar. Hace cinco años ya se repitió esta situación, y fue yen el año 2015 cuando tras la presencia de un oso joven la Administración autonómica puso en marcha el protocolo para ahuyentarlo con técnicas disuasorias. El año pasado, también se presentaron dos osos por la zona para alimentarse de árboles frutales e incluso del pienso destinado al ganado en los montes de esta pedanía. Sin embargo, este no es el único pueblo que ha visto el oso durante estos años en la comarca, ya que las pedanías de Robles, Caboalles, Lumajo y Llamas también han sido su destino turístico.