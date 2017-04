Patxi López: "La unidad tras las primarias es una obligación no una opción"

El candidato a la Secretaría General de PSOE Patxi López ha advertido hoy en Villablino (León) de que el partido se juega su futuro en este proceso y ha recalcado que la unidad después de la elección del nuevo líder "no es una opción y sí una obligación".



El exsecretario general del PSOE ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras reunirse en Villablino con medio centenar de afiliados socialistas en la sede de los socialistas en esta localidad.



Ha explicado que su intención es trasladar a la militancia "la necesidad de entender lo que se está jugando el partido en estos momentos cuando se comprueba que otros partidos socialistas o socialdemócratas de Europa están perdiendo relevancia e incluso desapareciendo, muchas veces por problemas de división interna, que son suicidas".



"También se constata una falta de claridad en la ideas y nosotros debemos aprovechar este proceso de primarias para unirnos y definir un proyecto de izquierdas con el que volver a conectar con la mayoría progresista que existe en España", ha remarcado.



A su juicio este "no debe ser un proceso para dividir ni para enfrentarse unos contra otros, sino salvar al PSOE, que es lo que se necesita en estos momentos".



Además, ha aprovechado su presencia en la provincia de León para reiterar su apuesta por la defensa de las comarcas mineras, "recuperar lo que se pueda del carbón e impulsar otros proyectos de reindustrializar con otros nichos de empleo para que la gente se pueda quedar en su tierra, que es lo que la mayoría quiere hacer".



"Para poder lograrlo se necesita un Estado emprendedor que utilice recursos públicos para poner en marcha proyectos empresariales, iniciativas de empleo, sectores estratégicos que vayan asentado a la población", ha agregado.



Ha reiterado que si después del día 21 de mayo es elegido secretario general lo primero que hará será llamar a los otros candidatos.



"Les diré que se acabó la broma y que ha llegado la hora de ver como sumamos e integramos a las diferentes sensibilidades que hay en este partido", ha avanzado.



En caso de que no fuera elegido llamaría al ganador para ponerse a su disposición.



"La unidad para el PSOE ya no es una opción es una obligación que tenemos los socialistas para preservar al partido".