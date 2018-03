La pedanía, seis meses parada al recaer la presidencia en una vecina del Páramo

v.a. | cabrillanes

La localidad de Huergas de Babia se encuentra sin alcalde pedáneo desde hace más de seis meses, según confirmó la alcaldesa de Cabrillanes, Lina Freire. La regidora babiana explicó que, en un primer momento, el alcalde pedáneo, Venancio Fernández, presentó su dimisión, alegando motivos personales. Tras su dimisión, fue sustituido por la suplente, Ana Rosa Cobas, la cual concurrió a las elecciones locales de 2015 en la lista del Partido Socialista para Valdefuentes del Páramo, en la que ocupaba el séptimo lugar.

Tras la renuncia, la suplentedeclinó ocupar este cargo, lo que le obligaba a presentar la dimisión, según lo establecido. Así, la dimisión debe realizarse ante el secretario de un ayuntamiento o bien ante notario, ya que de «cualquier otra forma no es válida su renuncia», explicó Freire. Una dimisión que no se ha llevado a cabo en estos términos, por lo que resulta imposible que cualquier otra persona acceda al cargo. El asunto se complica aún más con el fallecimiento del vocal de la entidad local menor Arial García, hecho que implicaba que sólo Cobas pudiera optar a la presidencia del pueblo.

No encontrar un presidente para esta pedanía del municipio de Cabrillanes se podría solventar con la designación de un alcalde-gestor, que desempeñaría las funciones del presidente, cuyo nombrameinto corresponde a la Diputación de León. Pero este trámite también tropieza con la dimisión de la candidata de Valdefuentes del Páramo, que no ha seguido su cauce legal.

Según la regidora babiana, se han llevado a cabo dos intentos para solucionar este asunto. Uno de ellos pasaba por que Ana Rosa Cobas se acercara hasta el Ayuntamiento babiano para firmar su renuncia «algo que nunca se cumplió», destacó Freire. El siguiente intentó se produjo hace más de un mes: tras ver que la suplente no firmaba su renuncia, la secretaria del Ayuntamiento de Cabrillanes acordó verse con Cobas para que firmase su renuncia, aprovechando un viaje a León. Sin embargo, tampoco se llevó a efecto la dimisión, alegando en su día que Ana Rosa Cobas se encontraba hospitalizada. «No dudamos de que estuviera enferma, pero ha pasado el tiempo y no se ha vuelto a saber nada de la rúbrica», matizó la alcaldesa. En este sentido, Lina Freire, no entiende la situación creada por no seguir el trámite. «No sé por qué lo hacen, porque esta situación sólo perjudica al pueblo», aseguró. El Ayuntamiento de Cabrillanes puede realizar los asuntos menores, pero no suple a la pedanía a la hora de solicitar las subvenciones que tengan tramitar el pedáneo, por lo que nunca llegarán. Para terminar, Freire señaló que el Partido Socialista debería tomar medidas en este asunto, ya que tan sólo se ciñe a mencionar que «esto se arreglará, pero la cosa sigue igual». Una situación que lleva más de seis meses sin resolverse y que tan sólo se desbloqueará con la firma de la suplente para que Diputación pueda nombrar a un gestor.