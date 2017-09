Peligra el riego en un sector del Páramo Alto si no acaban las obras

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Nada Nuevo bajo el sol. Normalmente salen todos los representantes de las asambleas domingueras quejándose de todo. Eso sí votar no votan en contra no sea que los crucifiquen. Pero quejarse lo hacen de perlas. Y ahora que hay gente organizada protestando. Esos mismos representantes dicen que es política todo. Y yo patidifuso me pregunto... pero si lleva gobernada la comunidad por políticos décadas y décadas. "pa habernos matao". Conclusión: Tienen lo que se merecen y bastante poco les ha pasado.