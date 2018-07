El personal sanitario denuncia el mal estado del consultorio local

B. Planillo / A. Domingo

La Robla / Redacción

El personal sanitario que atiende el consultorio médico de La Robla denuncia las condiciones deficientes en las que atiende a los usuario de la sanidad pública y critica que el Ayuntamiento de la villa no haya dado una solución a sus demandas durante años ni a las indicaciones formuladas por Sacyl. Ahora, el equipo de gobierno ha presentado unos planos para reformar las dependencias, que médicos y enfermeras rechazan al ver en la propuesta «un parche sobre otro parche» y no una salida real «no ya a nuestras condiciones de trabajo, sino a la atención al paciente», señalan algunos de estos.

Diez profesionales de la medicina y la enfermería prestan sus servicios en un consultorio al que se dotó con un médico y una enfermera más hace algunos años a petición del Ayuntamiento. Cuenta con una administrativo y un auxiliar de clínica —este último atiende el lugar dos días por semana— y es punto de atención continuada, por el que dispone de servicio de urgencias 24 horas diarias.

El personal se queja de que no existe luz natural ni ventilación en cuatro de las nueve consultas. En tres de las que presentan esta carencia no existe ventana y en otra es un elemento decorativo, pues carece de apertura al exterior. Además, no disponen de la superficie mínima que marca la ley para este servicio asistencia —10 metros cuadrados—, aunque en otro tiempo cumplieran el requisito. La mejora que propone ahora el Ayuntamiento contempla abrir vanos de 30 por 30 centímetros en paredes de dos de las estancias y en el techo las otras dos. La lluvia o la nieve impedirían ventilar en estas últimas, protesta el personal.

Esterilización

El cuarto que más preocupa es el almacén, donde está instalado un autoclave para esterilizar determinado instrumental, además de guardarse diverso material sanitario. El vapor del autoclave una sala sin ventilación lo impregna todo y es el lugar de trabajo de la auxiliar de clínica del consultorio, que no dispone «ni de un lavabo» en la sala. En una situación también precaria se encuentra un segundo almacén, también sin ventilación y que dispone de una puerta normal pese a guardar residuos sanitarios y medicamentos citostáticos, sometidos a un control por ley, que se utilizan en pacientes con enfermedades oncológicas.

A todo esto se añade que comparten sala urgencias, extracciones y una consulta de enfermería. De esta manera, en ocasiones es preciso parar las extracciones al presentarse una urgencia a la que es necesario atender.

Las goteras es otro problema que se debe atender. Las tormentas de finales de junio volvieron a sembrar de cubos y papeleras los puntos desde los que caía agua por mala impermeabilización de la terraza bajo la que se sitúa el consultorio.

Los facultativos entienden que el Ayuntamiento de La Robla debe resolver el problema de una instalación que debe aportar, como tantos otros municipios del medio rural, para la atención sanitaria de los vecinos. Aun tratándose de un problema que no se originó en este mandato, a lo que no están dispuestos los profesionales es a admitir una solución parcial, como las adoptadas hasta el momento.