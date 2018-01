Plan de empleo de la Diputación: 3 millones de euros para crear entre 600 y 1.200 empleos en la provincia

El pleno de la Diputación de León ha aprobado por unanimidad el Plan Especial de Empleo de la institución, que destinará 3 millones de euros en 2018 -500.000 euros más que el pasado año- para la creación de entre 600 y 1.200 empleos en ayuntamientos de la provincia. El número de empleos dependerá de si son a jornada completa o media jornada y durante un periodo de tres meses.

Así, el documento aprobado hoy establece que la distribución de las subvenciones a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes según los criterios de población será para los 36 municipios con hasta 250 habitantes de 12.000 euros; un tramo de nueva creación que pretende beneficiar a los municipios más pequeños.Por su parte, los 62 ayuntamientos de entre 251 y 500 habitantes, recibirán 13.040 euros, aumentando en 3.040 euros respecto a 2017 y los 50 municipios entre 501 1.000 habitantes dispondrán de 16.200 euros, con 2.400 euros de incremento.

A partir de aquí las aportaciones para los siguientes tramos de población podrán beneficiarse paralelamente del Plan de Empleo de la Junta por lo que la aportación para los 41 ayuntamientos de entre 1.001 habitantes hasta 3.000 se quedará en 13.565 euros, lo que también supone un incremento de 2.450 euros.

Por último los 11 ayuntamientos de entre 3.001 habitantes hasta 5.000 habitantes recibirán 18.850 euros y los ocho municipios de más de 5.000 y hasta 20.000 un total de 23.250 euros.Este año, como ya se hizo en 2017, las contrataciones podrán comenzar a realizarse desde este mismo mes de enero, con lo que las ayudas serán de carácter retroactivo.Las subvenciones sufragarán los costes de estas contrataciones desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre.

Además, no habrá límite de contrataciones, sino una cantidad fija para cada ayuntamiento, con el que podrán contratar los empleados que consideren necesarios, siempre que no sean jornadas menores de media jornada, siendo la cantidad máxima subvencionada por cada trabajador y cada día de 61,83 euros.

Los ayuntamientos podrán contratar a personas que estén inscritas como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de empleo de Castilla y León, para la realización de pequeñas obras o prestación de servicios de interés general en los municipios.

Los gastos que subvencionará la Diputación serán el salario base, los pluses recogidos en los convenios colectivos, la parte proporcional de las pagas extraordinarias en función del tiempo que trabaje cada empleado o la indemnización por la finalización del contrato.Las solicitudes se podrán presentar en el plazo de 10 días naturales contados a partir de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

A este Plan habrá que sumar el Plan de Empleo con fondos de la Junta que cuenta con 781.000 euros o el Plan de Empleo de Prevención de Incendios al que se dedican otros 750.000 euros para la contratación y equipamiento de las brigadas de desbroce y limpieza de montes. A todas estas líneas hay que sumar la inversión de 50 millones de euros en los distintos planes provinciales de obras y juntas vecinales, entre otros que se traducen en un impacto económico en la provincia superior a los 100 millones de euros y la creación de más de 700 empleos