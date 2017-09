El Plan de Empleo de la Junta creará 74 puestos de trabajo en 58 ayuntamientos de León

Los ineptos políticos que tenemos siguen potenciando las subvenciones. España necesita crear empleo y, no seguir potenciando los parásitos, colocando a los parados en los ayuntamientos, para quitarlos de las listas de parados. Los ayuntamientos han vendido todos los servicios por no ser competentes de poder llevar a delante los servicios. Hoy las administraciones reparten nuestro dinero, subvencionando a los ayuntamientos para que coloquen a muchos parados unos días, para quitarlos de las listas del paro y, poder decir que España va bien. España no necesita 17 gobiernos, y 50 y muchas Diputaciones, en las cuales están colocados todos esos funcionarios que son el cáncer de nuestra sociedad. En el medio rural, lo que se necesita, es, que se pueda tener otra vez las vacas, las cabras, las ovejas, y gente que quiera atender las huertas, que son los que de verdad mantiene el monte limpio, y no lo que pretende La Junta Y la Diputación colocar cuatro días a varias personas para limpiar los pueblos y los caminos de la maleza que estaba muy limpios cuando existía ganado en estos pueblos. Sean coherentes con ustedes mismos y hagan que todos los que tienen colocados es sus respectivas administraciones ganan su jornal haciendo algo productivo y no por el mero hecho de pasar unas oposiciones ya sean poseedores de un sueldo