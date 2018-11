El plan de recogida de escombros deja 1,5 M sin gastar por falta de solicitudes

A. Domingo | Redacción

Las peticiones de ayuda de los ayuntamientos leoneses de menos de 20.000 habitantes para la construcción de puntos de tratamiento de residuos de pequeñas obras (PTR) no han agotado la partida presupuestaria que la Diputación provincial consignó en los presupuestos de 2018. La institución provincial reservó 3,92 millones de euros para la apertura de estas instalaciones, cuya finalidad es acabar con las escombreras a las que pudiera dar lugar este tipo de trabajos, así como facilitar el reciclado de los materiales de desecho. Sin embargo, el importe de las ayudas asciende a 2.349.436,17 euros, según los datos facilitados por el área de Cooperación, ya que 58 municipios han decidido quedarse al margen de esta iniciativa, razón por la que 1,5 millones de euros no se emplearán en este programa.

El número de ayuntamientos del medio rural que solicitaron la ayuda asciende a 150, para la puesta en marcha de 241 instalaciones. En cuanto a los muncipios que no han considerado oportuno la construcción de PTR, el delegado del Área de Cooperación, Alfonso Arias, apuntó a la gestión de la instalación como principal problema para no acogerse a un plan que, en principio, no tendrá continuidad. De hecho, confirmó que en los presupuestos para 2019 no aparece una partida con este fin. El diputado apuntó que el coste de retirada de cada contenedor se sitúa entre 80 y 160 euros y el Ayuntamiento interesado «necesita disponer de personal que se haga cargo del PTR, lo que no siempre es posible».

Arias aseguró que desde Cooperación se ha prestado asistencia para elaborar las ordenanzas fiscales por el uso de los PTR a los municipios que lo han solicitado, mientras que otros ayuntamientos «han preferido asumir el coste» generado.

Previsión y ejecución

Cuando se presentó el programa, la institución provincial preveía que se abrieran en la provincia entre 250 y 350 de estas instalaciones. Finalmente se han quedado en 241, con Bustillo del Páramo como Ayuntamiento que más PTR solicitó, con ocho —uno por localidad—, mientras que Igüeña obtuvo ayuda para siete. Castrocontrigo y Pajares de los Oteros dispondrán de cinco, mientras que El Burgo Ranero tendrá cuatro. La mayoría de los municipios solicitantes, 84, dispondrá de uno; diez, de tres; y en los 61 restantes se han construido o se construyen en estos momentos dos.

El importe máximo de las ayudas otorgada ascendió a 10.000 euros por cada punto de recogida construidos. La cantidad se estableció en función de la memoria presentada por los ayuntamientos para cada PTR, con un mínimo de subvención otorgada cercana a los 6.800 euros, para instalaciones presupuestadas en poco más de 7.500 euros.

Las memorias valoradas más altas corresponden a los ayuntamientos de La Bañeza, que presentó un proyecto valorado en 149.117,15 euros, en una actuación de punto limpio para el municipio, que ha construido en colaboración con la Junta de Castilla y León y en el que aprovechó esta convocatoria para completar las instalaciones, según apuntaron fuentes municipales. Le sigue Bembibre, con 26.647,43 euros y Santa María de Ordás que presupuestó poco más de 19.000. Recibieron el importe máximo establecido. En general, las memorias se acercaban bastante a los 10.000 euros de ayuda, si bien las bases no impedían a los ayuntamientos ejecutar una obra más ambiciosa. Así, el importe total de las memorias presentadas se sitúa en tres millones, aunque esto no significa que, finalmente, la obra ejecutada vaya a alcanzar esta cantidad.