El Pleno aprueba unas cuentas con 879.000 euros de inversión

j.a. barrio planillo | la pola

El Pleno celebrado ayer en La Pola de Gordón sacó adelante el presupuesto municipal para este ejercicio, con una partida económica que asciende a 3.043.498,24 euros, lo que supone un incremento del 24,64% con respecto a las cuentas del pasado año. con la mayoría simple del voto afirmativo del PP, las abstenciones de IU y UPL, mientras que el grupo del PSOE votó en contra.

La edil de Economía y Hacienda, Chari Arias, aseguró que este considerable incremento es consecuencia directa de una mayor inversión (subvencionado por la Diputación y la Junta), y «no es un argumento de ingreso ordinario, pues supondría el incumplimiento de la regla de gasto, sino consecuencia de proyectos con financiación afectada, dado que sin embargo hay una clara disminución del gasto corriente, racionalizando los costes de los servicios en todas las áreas municipales y actuando en condiciones de eficiencia. añadiendo a todo esto que en los ingresos se da la congelación total y absoluta de los impuestos, tasas y precios públicos municipales», aseveró Chari Arias.

La votación en contra del PSOE no sentó nada bien al Grupo Popular, ya que los socialistas justificaron su rechazo por el oscurantismo, falta de información y al no ver reflejadas partidas en temas sociales. En este sentido, el resto de grupos sí dijo que existían partidas económicas interesantes para el gasto social, mientras que el teniente de alcalde del Ayuntamiento, Juan Manuel Fernández Sahelices, recriminó el voto negativo y les tildó « de bochornosos a la hora de rechazar un presupuesto real, donde ustedes dos concejales no aparecen ni por los plenos ni por las comisiones informativas. Me parece lamentable y vergonzoso», dijo.

Inversiones

En lo que se refiere al apartado de inversiones, la partida asciende a un total de 879.085 euros, lo que supone un incremento del 406% con respecto al ejercicio anterior. La concejala de Economía desglosó este montante económico haciendo referencia a que un total de 332.000 euros irán destinados a la puesta en funcionamiento del espacio abierto del Centro de Clima de La Vid para uso turístico, de los que 300.000 euros son subvencionados por la Junta.

Además Chari Arias hizo alusión a una partida económica de 579.000 euros, financiados a través de los Planes Provinciales de la Diputación, con los que se van a ejecutar innumerables infraestructuras de servicios básicos en cuanto a abastecimiento, asfaltados, y pavimentación, alumbrado público y otra serie de obras que se van a acometer en todas las juntas vecinales del municipio gordonés.

La responsable del área de Economía en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón calificó este presupuesto para 2018 como «realista, riguroso, inversor y social», en la medida de lo posible. Y aseguró que «todos y cada uno de nosotros somos plenamente conscientes de ello por diversas razones. Las cuentas se han discutido, analizado y consensuado en las muchas comisiones celebradas y creo que todos los que habeis votado a favor habéis aportado mucho en ello».