El pleno aprueba definitivamente el presupuesto, que asciende a 3 M€

JOSÉ Mª CAMPOS | CISTIERNA

El pleno del Ayuntamiento de Cistierna aprobó definitivamente los el presupuesto para este ejercicio tras rechazar una alegación de la empresa Agrominsa, S.L. Según la mercantil, las cuentas incluían una partida relacionada al proyecto de Aguas Bravas que afecta a sus propiedades en el conocido molino de Solores. «El acuerdo presupuestario no prejuzga las cuestiones relativas a los derechos y propiedades del titular en los terrenos de implantación del proyecto de Aguas Bravas», señaló el concejal de Hacienda, Pergentino García. «Pedimos todos los documentos que este señor había presentado para justificar sus demandas y no se nos presentó ninguno. Entendemos que está haciendo filosofía jurídica sobre un tema que aún no está redactado, como es el proyecto de Aguas Bravas», indicó Esteban García, líder del PP.

Tanto el PSOE como el PP desestimaron esta alegación, si bien Estaban García puntualizaba que su grupo mantenía su voto en contra a la aprobación definitiva de los presupuestos para este año, dado que una cosa es la alegación y otra muy distinta el tema presupuestario. Así la aprobación definitiva de los presupuestos de 2108 ha salido adelante con los votos a favor del PSOE.

Así pues el presupuesto se mantiene en los 3.173.248,39 euros, con 668.300 euros de inversiones de los cuales habrá una aportación municipal de 217.800 euros.

Además el pleno votó una moción del PSOE, que salió adelantes con los votos socialistas y la oposición de los populares, en que se insta al Gobierno central a la mejora del plan de pensiones ante el poder adquisitivo de los pensionistas a abrir un diálogo social sobre las pensiones. El alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, informó que el Ayuntamiento ya había hecho la contratación del proyecto de las obras de Instituto Bíblico Oriental (IBO), que se realizará en las instalaciones de la casa de cultura y la iglesia-museo de Santa María, de Cistierna.