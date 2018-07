El Pleno aprueba obras por valor de 417.000 euros para servicios básicos

J.a.barrio planillo | la pola

El Pleno de carácter ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón sirvió para aprobar una inversión de 417.000 euros para la ejecución de numerosas obras para las distintas juntas vecinales del municipio gordonés. Un punto del orden del día que salió adelante con los votos favorables del PP, IU y UPL, si bien el PSOE mostró la abstención. En este sentido, el alcalde, Francisco Castañón, criticó una vez más a los socialistas de la corporación municipal al «no entender que este grupo político viene a los plenos con la premisa de no a todo y nunca aprueba ni siquiera las obras para el bienestar de los vecinos, mostrando su abstención en un apartado tan importante como es el montante económico para la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos del municipio». Castañón dijo que «una vez más los socialistas han dicho no en un punto para la aprobación de las obras de Diputación, que no estaban de acuerdo ni tan siquiera con la aportación de obras que se iban a ejecutar consensuadas por el resto de grupos políticos a quien sí quiero agradecer su postura positiva, porque el PSOE nunca asiste a ninguna reunión de Obras, ni de nada».

Dentro del montante económico, que será subvencionado a través de los Planes de Cooperación de la institución provincial, se incluyen importantes obras de saneamiento y redes de agua, pavimentación y asfaltado, así como la adecuación de los cuatro parques recreativos existentes en el municipio, que más necesidad conlleva la ejecución de nuevas infraestructuras. El alcalde gordonés aseguró que «no se trata de obras faraónicas,. pero sí de vital importancia para los pueblos de Gordón, sobre todo en esta etapa donde cada vez más las localidades van perdiendo población, y hay que intentar proteger el medio rural con inversiones para mejorar sus servicios básicos y necesarios del día a día», dijo Castañón.

Por otra parte, el maratoniano Pleno de ayer aprobó una moción de IU que solicitaban la actualización de los servicios telemáticos para actualizar la página web del propio Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León. Además, también salió adelante otra moción presentada por IU, que hacía referencia a las tasas por la utilización del dominio público local a las lineas de alta tensión y a las canalizaciones de gas. Este punto corroboró el argumento de la coalición de IU, por el que las juntas vecinales podrán cobrar una tasa a las lineas eléctricas.

También el PSOE presentó una moción con un real decreto de Daquinta que en palabras del alcalde, «ésto no viene a cuenta porque se lo piden al PP, cuando ahora gobierna el PSOE».