La Policía investiga los vertidos en la piscina climatizada de Astorga

«Esto no está ocurriendo por casualidad». El concejal de Deportes, Javier Guzmán, explicó ayer que la piscina municipal ha vuelto a cerrar sus puertas, solo un día después de que las reabriera, por la presencia de un nuevo vertido sospechoso en el agua. Si el sábado, las jornadas provinciales de salvamento y socorrismo, que estaban previstas en las instalaciones, no pudieron llevarse a cabo por la presencia de manchas aceitosas y espuma blanca en el agua, que obligaron a cerrar la infraestructura hasta el miércoles, ayer, de nuevo, un vertido similar obligó a echar la trapa hasta nueva orden, una vez que se haya vaciado, limpiado y no haya riesgo.

Los hechos ya se han puesto en manos de la Policía para que investigue qué esta pasando, además se han enviado muestras a un laboratorio para que lo analice. Desde la concejalía están prácticamente seguros de que los vertidos vienen de fuera porque la maquinaria ha pasado todas las revisiones y, de hecho, después del vertido del sábado, acababan de limpiar todas las instalaciones.

Que en menos de una semana el mismo patrón se haya repetido hace sospechar a los responsables de que no puede tratarse de algo fortuito, aunque no obstante, para dejar fuera toda duda, se está comprobando la maquinaria y las empresas suministradoras están revisando sus labores en las instalaciones para descarta posibles errores.

La Policía se encargará de esclarecer de dónde procede el vertido y las analíticas especificarán de qué se trata. El enfado era patente ayer porque «se está jugando con el trabajo de muchas personas», como aseguró Javier Guzmán, quien recordó que la presencia de este vertido obliga otra vez a cerrar las instalaciones, por lo que no habrá natación, cursillos, ni actividades, tampoco podrán ir a nadar las personas que suelen hacerlo, «con el perjuicio que esto supone para el conjunto de la ciudad». Además, ahora la piscina tendrá que volverse a vaciar y llenar de nuevo para que Sanidad dé el visto bueno.