«Por fin nos vamos a poner en marcha»

PABLO RIOJA | LEÓN

«Un día histórico para estar satisfechos». Así calificó el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, la sesión plenaria de ayer, en la que quedó aprobada la memoria del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento para la construcción de seis parques de bomberos en la provincia. Los votos a favor del PP, Ciudadanos, UPL y Coalición por el Bierzo (16), la abstención del grupo socialista (6), y el voto en contra de Coalición en Común (1) permitieron dar un primer paso «básico para las zonas rurales» en el que «no vamos a escatimar en esfuerzos», remarcó el máximo representante de la institución provincial, que insistió en que «por fin convertimos las ideas en proyectos y nos vamos a poner en marcha».

La implantación de los Sepeis tendrá un coste de 8 millones de euros que asumirá en su totalidad la Diputación —«en ningún caso a los Ayuntamientos»— y su coste anual rondará los 5 millones de euros. Los seis parques tendrán 84 profesionales, 9 de ellos jefes de servicio pertenecientes a la institución y otros 75 que serán bomberos profesionales a quienes se contratará a través de una empresa externa. «Tenemos fondos suficientes» recordó el vicepresidente, Francisco Castañón, que dejó claro que la confección de la memoria está basada en los informes de los técnicos y no «en favores a otros» como denuncian desde Coalición en Común. Precisamente el PSOE se abstuvo porque —pese a estar de acuerdo con la necesidad de construir los parques— no comparte el párrafo en que se habla de «bomberos voluntarios» y además «exigimos a la Junta que sea quien financie este proyecto». Una línea argumental en la que Coalición en Común fue más allá para justificar su voto en contra. «Decimos un no rotundo a que se privaticen aunque haya parte de la gestión que vaya a ser controlar por funcionarios de la Diputación».

Por su parte, el portavoz de UPL, Matías Llorente, pidió transparencia a la hora de adjudicar el servicio de bomberos y preguntó —sin obtener respuesta— quién será el que se haga cargo de los gastos si las diputaciones desaparecen. Asimismo reconoció el trabajo y el esfuerzo realizado para tener un plan de bomberos para la provincia aunque matizó que «todo es mejorable» y confió en que las enmiendas que se presenten a esta memoria «sean tenidas en cuenta».

Ciudadanos quitó importancia al hecho de que la gestión vaya a ser privada pues «lo que la gente quiere es un servicio eficaz» sin importar quién apague el incendio. «Nosotros lo que queremos es un servicio para que los vecinos de las zonas rurales no sufran agonía cada vez que se produce un fuego porque los bomberos de León o Ponferrada tardan una hora en llegar», puntualizó Juan Carlos Fernández.

Finalmente, el representante de Coalición del Bierzo, Pedro Muñoz, criticó que el proyecto contemple sólo un servicio para extinguir incendios y no para prevenirlos. «Me gustaría que se tuviera en cuenta que la mayor parte de fuegos de la provincia se producen tristemente en el Bierzo y por eso pedimos que haya brigadas de prevención todo el año y no sólo durante tres meses». Los seis futuros parques se construirán en las localidades de Villablino, Celada, Cistierna, Pola de Gordón, Valencia de Don Juan y Bembibre. La idea es que estén funcionando a pleno rendimiento en uno o dos años.