«¿Por qué el obispo se ha reunido con todas las víctimas menos conmigo?»

cristina fanjul | león

«El obispo de Astorga conoce mi historia y sabe que desprestigiarme es fácil. Por eso nunca se ha querido reunir conmigo, por eso ahora, cuando ya ha recibido una nueva denuncia contra Sánchez Cao es cuando dice que hay sospechas fundadas, por eso no sólo no apartó al sacerdote de la parroquia sino que le apoyó en una procesión en el Barco de Valdeorras al que acudió al poco tiempo de que yo pusiera la denuncia, por eso...»

Nadie en la Iglesia ha tenido compasión de Emiliano Álvarez. Los abusos sexuales que, asegura, sufrió a manos de Ángel Sánchez Cao en el seminario de La Bañeza marcaron su vida. Trató de suicidarse con doce años. Incapaz de verbalizar la pesadilla que cada noche le visitaba a los pies de su cama, huyó del centro e intentó tirarse a un pozo. «Todo era atroz. Poco antes de fugarme del seminario, me atiborré de tiza para que me llevaran a la enfermería y librarme así de los abusos. El día que yo entré en la enfermería, ingresaron otros cinco niños. Todos calentaban el termómetro para que no les sacaran de allí. Las monjas hacían la vista gorda. Puede que también supieran lo que ocurría». Emiliano Álvarez sospecha que la sentencia de su proceso lleva ya tiempo en el obispado. La presentó en el mes de febrero de 2017 y el vicario judicial le aseguraba ese mismo verano que la sentencia estaba al caer. «La tiene el obispo en su mano. Lo que ocurre es que no les interesa sacarla», asegura.

El lunes, día de Año Nuevo, la Diócesis de Astorga publicaba un documento en el que anunciaba el registro de una nueva denuncia contra Sánchez Cao que calificaba de «fundada». Además, daba cuenta de que la Congregación para la Doctrina de la Fe había rechazado el recurso de José Manuel Ramos Gordón contra la condena que le sentenciaba a diez años aislado en un monasterio fuera de la Diócesis. «Me sentí bloqueado y aliviado. Aliviado porque al fin había alguien que demostraba que yo no fui el único e indignado porque las declaraciones del obispo parecen sugerir que conmigo hay dudas». Emiliano Álvarez asegura que sus casos no son más que «la punta del iceberg y lamenta que todos los que deberían haberle ayudado y dado consuelo han tratado de «desprestigiarle».

«Así lo hizo el obispo cuando al poco tiempo de mi denuncia asistió a una procesión al Barco de Valdeorras para escoltar a Sánchez Cao y así han hecho cada vez que han llamado a la policía para impedir que me manifestara por el esclarecimiento de los hechos», denuncia.

La semana pasada, Diario de León publicaba el testimonio de un alumno del colegio Juan XXIII de Astorga que asegura haber sufrido abusos a manos de José Manuel Ramos Gordón, el sacerdote que hoy comienza su segunda condena canónica. A Ramos Gordón, que abuso al menos de tres niños, le sentenciaron a diez años de reclusión en un monasterio fuera de la Diócesis de Astorga.