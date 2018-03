El PP de León descarta apoyar a la socialista Mari Paz Martínez como presidenta de Acom

Los alcaldes del PP de León no van a apoyar la candidatura de la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, a la presidencia de la Asociación de las Comarcas Mineras de España (Acom) ni siquiera para garantizar que la organización tenga una presidencia leonesa porque consideran que un sólo municipio, el de Fabero, no debe concentrar todo el poder de los municipios mineros. Este es el argumento que esgrime Ángel Calvo, el alcalde popular de Páramo del Sil, quien recuerda que la Asociación Regional de Municipios (Armi) está presidida por el teniente alcalde de Fabero, Pedro Monasterio, y que «no queremos que se aglutine el poder de las dos asociaciones en el mismo municipio». Calvo reconoce que debe ser el PSOE el partido que presida Acom, ya que cuenta con una amplia mayoría en la asamblea, y asegura que los representantes populares están dispuestos a apoyar que un alcalde socialista leonés esté al frente de la asociación, siempre que no sea la alcaldesa de Fabero. Por ello, afirma, es «un problema de ellos» y si el PSOE se enroca en su «cabezonería» el voto popular será en blanco.

Señala Ángel Calvo que el PSOE de León ha tomado la decisión de presentar la candidatura de Martínez «por su cuenta», pero que «no tienen la necesidad perentoria de que les apoyemos, porque pueden buscar otros votos fuera del PP».

También se pronunciaron ayer sobre la asamblea del próximo viernes otros regidores populares. El alcalde de Bembibre, José Manuel Otero explicó que «no hay una postura decidida al respecto» y aunque reconoció que Mari Paz Martínez «no es la candidata idónea» van a analizar su postura, ya que «la decisión no está tomada dentro del Partido Popular». Por su parte, el regidor de Riello, Manuel Rodríguez, señaló que una vez que lleven a cabo la asamblea tomarán una decisión «es algo de partido, de momento no he pensado en ello» matizó.

El próximo día 9, Acom se reunirá en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid a partir de las 12.00 horas. La asamblea está formada 90 integrantes, que representan a 86 municipios mineros , tres diputaciones provinciales correspondientes a Córdoba, Palencia y León, asi como el Principado de Asturias. De los 86 representantes, 49 son del PSOE, un total de 23 miembros pertenecen a las siglas del Partido Popular, 7 son los representantes por Izquierda Unida y 3 por el Partido Aragonés (PAR). También hay un representante grupo de UPL, uno de Coalición por el Bierzo y otro Ciudadanos y de formaciones independientes.

Para que Mari Paz Martinez pudiera ser elegida presidenta su candidatura debe contar con el respaldo de los dos tercios de los 90 representantes que votan, es decir 61 votos. Teniendo en cuenta estas cifras, la candidata del partido socialista necesitaría el apoyo de otras fuerzas políticas además de la de su partido, que cuenta con 49 miembros.

La Dirección Provincial del PSOE defiende la candidatura propuesta por el partido y critica que el PP de León no apoye a Mari Paz Martínez y dinamite el consenso que siempre ha regido en la asociación de municipios mineros. La alcaldesa de Fabero es la candidata propuesta por el partido socialista tras el acuerdo unánime de los alcaldes mineros para sustituir al asturiano Adrián Barbón.

Marí Paz Martínez