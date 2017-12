El PP permitirá con su abstención la aprobación del presupuesto

Armando medina | santa maría

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Santa María del Páramo permitirá con su abstención sacar adelante el presupuesto municipal 2018 en un pleno que se celebrará hoy a las 14.15 horas, después de que quedasen sobre la mesa la pasada semana. Será, pues, el primer presupuesto que se apruebe esta legislatura en la que gobierna la UPL en minoría.

Así lo confirmó ayer el portavoz popular, Miguel Ángel del Egido, en una nota de prensa. «No nos gustan los presupuestos municipales del 2018, pero también entendemos que un Ayuntamiento como el de Santa María del Páramo no puede estar con unos presupuestos prorrogados año tras año, por no tener el equipo de Gobierno capacidad para negociar. Los últimos presupuestos los aprobó el PP cuando gobernaba en el año 2015. Nuestro pueblo no tiene la culpa de eso. Por lo tanto, a nosotros que sí nos preocupan nuestros vecinos, vamos a dar la posibilidad con nuestra abstención que saque adelante unos presupuestos que tienen una inversión para todo el año 2018 de 6.000 euros. Qué Dios nos coja confesados», señala.

Del Egido asegura que la UPL «vuelve a engañar a nuestros vecinos». Asegura que en el pleno pasado los populares pidieron que el presupuesto quedase sobre la mesa «porque no se ajustaban a lo que realmente recaudaba el Ayuntamiento, acto que parece bastante lógico». El portavoz popular afirma que «la UPL, una vez más, intenta echar las culpas al PP de algo que hizo mal». Del Egido argumenta que la bajada del IBI, «con la que el PP estaba de acuerdo y así lo votó», no se puede aplicar en el año 2018 «porque así lo marca la ley». Y añade que, «una vez más, el desconocimiento de la Administración del equipo de Gobierno hace que los vecinos no puedan beneficiarse de una bajada de impuestos con la que estábamos de acuerdo todos los grupos políticos».

El portavoz del PP acusa a la alcaldesa en varias ocasiones de engañar o mentir. Y le recuerda que el Partido Popular suspendió contribuciones especiales, rebajó la tasa del alcantarillado en más de 100.000 euros y revisó las normas urbanísticas pasando a rústicos terrenos de difícil desarrollo urbanístico. «Las mentiras tienen las patas muy cortas», señala.