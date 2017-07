Los prejubilados mineros saldrán a la calle si no cobran hoy la nómina de junio

p.r.b. | redacción

«Un problema de cotejo de firmas». Esa es la «excusa» que esgrimió ayer el Ministerio de Industria para justificar que no había hecho efectivo el pago de las nóminas correspondientes al mes de junio a los prejubilados mineros, según confirman desde los principales sindicatos de la provincia. «Esa es la versión oficial, pero por lo que hemos podido saber no hay fondos suficientes para acometer los pagos», puntualizó ayer a este periódico el representante sindical de UGT, José Antonio Colinas.

Fuentes del Gobierno insisten en que hoy mismo ingresarán unas nóminas que habitualmente se hacen efectivas cada día 10 del mes. Tanto los extrabajadores como los representantes sindicales confían en que cumplan con su palabra, pero de no ser así admiten que comenzarán con las protestas públicas. « Si no nos dejan otra opción saldremos a la calle a manifestarnos», advirtió Colinas.

Después de que el pasado lunes los mineros prejubilados no encontrasen una explicación a lo sucedido, decidieron ponerse en contacto la gestora Willis Ibérica, que les comunicó que no podría pagar las nóminas hasta que el Ministerio de Industria no moviese ficha. La siguiente vía de contacto de los sindicatos fue directamente con el Gobierno, que les trasladó que todo se debía a «un problema de firmas» que solventarían «cuanto antes». Hasta que ayer, tras las presiones, Industria volvió a tranquilizar los ánimos asegurando que hoy mismo —día 12— tendrán el dinero ingresado. Tanto Comisiones Obreras como UGT recordaron ayer que estos impagos ya se han producido en otras ocasiones, de hecho insisten en que comienzan a convertirse en algo cada vez más habitual. «No debemos olvidar que entre León y Palencia se ven afectados cerca de 3.000 trabajadores».

UPL remitió ayer un comunicado donde declara que no se puede mantener esta situación por más tiempo, en lo que parece «un nuevo castigo para este sector. No es suficiente lo castigado que está siendo el sector de la minería leonesa sino que además ahora el Ministerio de Industria se ceba con los prejubilados de la mina». Los leonesistas piden que alguien «asuma responsabilidades».