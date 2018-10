Problemas urbanísticos alejan la factoría de Asla de Carrocera

A. Domingo | Redacción

Los trámites urbanísticos alejan la posibilidad de que Asturiana de Laminados (Asla) construya su nueva planta en el Polígono Industrial Los Avezales, en Otero de las Dueñas (municipio de Carrocera), aunque, según informó ayer la firma, se trata de su primera opción para levantar la laminadora de aluminio (Asludium) «siempre que se resuelvan los problemas urbanísticos» que presenta la zona industrial, asunto que está «en manos de las administraciones», es decir, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Carrocera.

La instalación de Asludium en la Comunidad autónoma supondría una importante subvención del Instituto Financiero de Castilla y León (Sodical) y Asla asegura que maneja otras posibles ubicaciones en la Comunidad, si bien no desvela la ubicación exacta ni la provincia en la que podría poner en marcha su proyecto finalmente. En cualquier caso, el calendario corre contra la opción de Los Avezales, ya que Asla quiere comenzar las obras «antes de que termine el año» y la tramitación urbanística que precisa «tiene unos plazos que marca la ley», apunta la alcaldesa de Carrocera, Teresa Gutiérrez, que, si bien no muestra demasiado optimismo en cuanto a la llegada de la empresa, asegura que no ha renunciado aún al proyecto.

«No les resulta factible el plazo de tramitación urbanística con sus planes. Desde el Ayuntamiento hacemos todo lo posible y hemos mantenido reuniones con la Junta de Castilla y León para ver las posibilidades de acelerar los trámites, pero existen unos periodos de exposición pública que marca la ley», manifestó Gutiérrez.

Terreno insuficiente

Por otra parte, el proyecto de Asludium «excede el tamaño del polígono industrial», lo que obliga a la laminadora asturiana a comprar terrenos en manos privadas, que también precisarían de su trámite urbanístico. Por otra parte, el Ayuntamiento de Carrocera descarta ampliar el parque empresarial «sin la garantía definitiva de que se va a establecer, porque no vamos a tener un polígono más grande, pero sin industrias. Esto ya pasó con una empresa de pellets que, finalmente, no se instaló aquí», aseveró la regidora.

Gutiérrez anunció que el Ayuntamiento retomará su plan de urbanización del polígono, paralizado por las negociaciones con Asla, que nos ha impedido vender otras parcelas de menor tamaño», ante la posibilidad de que Asladium precisara todo el terreno disponible.

Asturiana de Laminados insiste en que su laminadora de aluminio se instalará en Castilla y León, después de dar por cerradas las negociaciones con Hunosa para instalar la nueva factoría en Mieres, en los terrenos de Reicastro. La compañía estatal minera ofertó el suelo por tres millones de euros, mientras que Asla está dispuesta a pagar hasta dos millones.

El actual director general de la compañía hullera, Antonio Crespo Campillo, señaló este lunes que la compañía no rebajará el precio ni las condiciones de pago por la antigua escombrera, por tratarse de una empresa pública en la que «nuestro accionista nos marca un camino», recogía La nueva España. Así, la postura no se mueve con respecto a la anterior dirección de la minera. Asla sostiene que si Hunosa se hubiera echo cargo de la reorganización de viales del polígono de Reicastro el proyecto no saldría de Asturias.