Protestan por la instalación de un transformador en un jardín

ACACIO DÍAZ | Valdespino vaca

La pequeña localidad de Valdespino Vaca —perteneciente al municipio de Joarilla de las Matas— reivindica otro emplazamiento para el nuevo transformador eléctrico que está instalando la empresa suministradora de fluido. Asunto en el que los vecinos muestran su sorpresa ante la falta de diálogo que muestra el Ayuntamiento.

Las buenas formas que ha mostrado el presidente de la junta vecinal, Javier Montes Bernardo, no han servido para hacer cambiar de opinión al Gobierno municipal. Montes, rodeado de sus vecinos, critica que el Ayuntamiento no ha contado con la información ni con la respuesta que ha ofrecido el pueblo. Pedáneo y habitantes acusan a la Administración municipal de haber obrado con oscurantismo desde que en el pueblo se conoció el proyecto. «Me sorprendió que a mi regreso, y de una noche a la mañana, se instalase el transformador, una instalación que solo causa trastornos, preocupación y perjuicios a los vecinos».

En Valdespino aseguran que conocida la intención «ofertamos infinidad de fincas y espacios comunales fuera del casco urbano para la instalación y la respuesta del consistorio ha sido un silencio total». La Junta vecinal apunta que el proyecto «no ha contado con el informe medio ambiental, ni ha estado expuesto a información publica, a pesar de que se utilizará durante 75 años».

Para colmo, la instalación se ha levantado sobre unos jardines que los vecinos construyeron y costearon con sus propios recursos económicos. «Nos han arrancado dos árboles, plantados hace mas de 20 años, sin permiso ni licencia alguna».

Además, la instalación impide edificar al vecino colindante, ya que de la acera a la pared de su finca tan solo existe un espacio de 2,80 metros. En el lado opuesto no supera una distancia de siete metros.

«No queremos problemas, podían haber instalado el transformador en el espacio del actual tan solo los separa unos 40 metros, o en alguna de las múltiples fincas ofertadas por la junta vecinal sin respuesta», señala

Javier Montes, que ve incompresible la actuación.

Otros vecinos comentan haberse desplazado a ver al alcalde a Joarilla, pero refieren que el regidor no les ha recibido precisamente en una actitud de escucha.

«Sabemos que en la actualidad necesitamos mejorar el suministro eléctrico», reconocen los actuales cuarenta vecinos que residen en el invierno en la localidad. Con el buen tiempo, la demanda energética se ve multiplicada por tres y es mayor aun en verano.

«No quiero saber más»

El alcalde de Joarilla de las Matas, Santiago García Mencía, del PP, tampoco mostró mayor cordialidad cuando este periódico requirió su punto de vista: «Que digan lo que quieran. Yo lo tengo acordado en pleno y no quiero saber más. Si no saben detrás de lo que andan yo no les voy a enseñar. Así que trato de dar mas potencia al pueblo en el suministro eléctrico».