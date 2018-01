La provincia de León registra las subidas más pobres en el precio de la tierra y arrendamiento

Resulta difícil saber de dónde sacan las cifras de las valoraciones que se citan. En la mayoría de las zonas agrícolas de la provincia de León, incluso en regadíos, los valores reales del terreno son cero, desde el momento que no existen compradores, y es principio elemental en economía que el valor de un bien es el que marca el mercado. Si no hay mercado, no hay valor. Incluso los valores catastrales son, en muchos casos, irreales por excesivos, y multitud de propietarios estarían dispuestos a vendérselas al Estado en esos valores. Esna