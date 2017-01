Proyecto para instalar la fibra óptica en el histórico edificio consistorial

m. carnero | león

El equipo de Gobierno de Astorga ha decidido modernizar integralmente su infraestructura tecnológica con fibra óptica y sistemas de electrónica de red punteros en el mercado. «Es una obra muy importante. El siglo XXI no entró en el Ayuntamiento en el 2001, si no que lo hará por fin ahora gracias a esta decisión del nuevo equipo de Gobierno. Es una obra muy importante», señaló el alcalde de Astorga, Arsenio García.

La instalación, gestionada desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías, comenzará la próxima semana y no se prolongará hasta más tarde de finales de febrero. Será una empresa astorgana quien realice la instalación después de que más de 10 empresas visitasen el edificio del Consistorio de Astorga y desestimasen, el 70 por ciento de ellas, hacer si quiera una propuesta debido a la complejidad de este edificio histórico.

«La infraestructura de comunicaciones de esta casa, donde no se ha realizado ninguna inversión en más de 15 años, y la tecnología que hay hoy en día no se parece en absolutamente en nada. Está totalmente desfasado y ha sido un reto. No existían planos de su estructura eléctrica y además no se puede hacer la obra como en un edificio nuevo, hay que suavizar la obra para respetar este edificio histórico al máximo sin realizar por ejemplo nuevas canalizaciones», explicó el gerente de la empresa adjudicataria, Certitec, Agustín Martínez Santos.

Las tres plantas del edificio serán cableadas vertical y horizontalmente con fibra óptica de primera calidad que permite la trasmisión de datos a la velocidad de 16 Gb/s y 10 Gb/s; «Es un antes y un después en el Ayuntamiento», expresó el concejal de Nuevas Tecnologías, Rubén Rio, pues hasta ahora el Ayuntamiento solo podía trasmitir a velocidad de 10 MB compartidos entre todos sus trabajadores. La tecnología de comunicaciones se implementó en el edificio durante la reforma de 1986-1991.

Hasta este momento, el Ayuntamiento afrontaba dos problemas recurrentes. El primero de ellos eran las caídas constantes de internet debido al poco ancho de banda, «solo la oficina técnica hacía colapsar frecuentemente el sistema» y en segundo lugar, problemas en la seguridad. La red de internet era insuficiente para realizar copias de seguridad que se alojasen en el servidor y ante virus informáticos, «en más de una ocasión hemos perdido información y trabajo de meses», manifestó Rubén Rio que aseguró que la seguridad a partir de ahora será más alta y ello redunda en unos menores costes para las arcas municipales