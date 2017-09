El PSOE exige una solución a los problemas de sequía en Santa Catalina de Somoza

P.R.B. | REDACCIÓN

La concejala Victorina Alonso Fernández, portavoz del Grupo de del PSOE en el Ayuntamiento de Astorga solicitó ayer que el Ayuntamiento explique las razones por las cuales durante todo este verano la localidad de Santa Catalina de Somoza —pedanía de Astorga donde se realizaron por parte del Ayuntamiento importantes obras de adecuación de la traída de agua hace pocos meses— ha sufrido cortes de agua de manera continuada.

Pese a las inversiones, Santa Catalina ha tenido que ser surtida con camiones cisterna y las quejas vecinales no han mermado, pues la mayoría de los vecinos no han podido atender a sus necesidades de la vida diaria. Ante esta situación, Victorina Alonso formuló una pregunta para que se informe sobre el coste de las obras realizadas en la traída de aguas de Santa Catalina de Somoza, sobre el autor del proyecto y quién pagó dichas obras. Asimismo, demanda información sobre las medidas que ha tomado el Ayuntamiento para resolver definitivamente este grave problema que hasta ahora no ha sido capaz de solventar.

«Llevamos con problemas de agua desde junio e incluso en mayo estuvimos tres días sin suministro», confirmaban varios vecinos hace apenas unas semanas. Los oriundos no recuerdan una situación similar. No al menos con tal virulencia. El caso de Santa Catalina resulta especialmente llamativo porque pese a ser una pequeña población, recibe a diario a decenas de peregrinos que se alojan en una de las tres casas rurales o en los dos albergues que echan raíces en sus dominios. El Camino de Santiago cruza sus fronteras ‘bendiciendo’ con turistas la economía local. Eso explica parte del elevado consumo de los recursos hídricos.

Sólo durante el mes de agosto, el camión cisterna de la Diputación descargó 350.000 litros en la localidad para paliar los problemas de la falta de agua.