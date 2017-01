El PSOE lleva al Congreso el debate sobre el «desmantelamiento» de Feve

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¡A ver si somos claros por encima de nostalgias! La línea de FEVE arrastra un montón de problemas e incongruencias porque se ha quedado anacrónica y desfasada. Su desmantelamiento definitivo y su sustitución por una linea de autobuses con la frecuencia debida resultaría infinitamente más rentable social, económica y urbanísticamente. Hay quienes se empeñan en "mantener vivos" los cadáveres. Allá ellos. Las inversiones, los compromisos y los plazos en la línea de FEVE no llegan porque carecen de sentido. Y arriba lo saben. Querer mantenerla activa es dar coces contra el aguijón. Esto a muchos no les gustará, pero es lo que tiene la realidad, que a veces no es "sabrosa".