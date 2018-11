PSOE y PP se echan en cara no blindar las urgencias rurales

dl | león

Los grupos Socialista y Popular se acusaron ayer de electoralismo en el pleno de las Cortes para no aceptar blindar los centros de guardia de atención primaria durante todo el año. Lo pidió el PSOE y el PP planteó una enmienda, que no fue no aceptada, destinada a consensuar un plan de atención sanitaria para las urgencias de atención primaria en el marco del grupo de trabajo que se creará el próximo 8 de noviembre y para la apertura del centro de Barruelo en el momento en que la disponibilidad lo permita.

La proposición no de ley del Grupo Socialista rechazada, que sí contó con el voto favorable del resto de los grupos de la oposición, reclamó blindar y garantizar la Atención Continuada y de Urgencias en los centros de guardia de Atención Primaria rurales con carácter estable y permanente durante las 24 horas los 365 días del año, consensuar con los profesionales un Plan de Atención Sanitaria para las Urgencias de Atención Primaria en el medio rural y la inmediata reapertura de la atención continuada y urgente en los centros rurales de Palencia y otros territorios cerrados a lo largo del año 2018 contó con el voto a favor de toda la oposición.

A ese texto la popular Marta Maroto presentó una alternativa destinada a que el «menú suculento» con tinte electoral de la PNL del PSOE se convierta en un «alimento para tener llena la nevera», en un argumento que rechazó después la socialista Mercedes Martín por la presentación ‘in voce’ de la enmienda sin haberla registrado antes.

En concreto, Maroto planteó consensuar en el Grupo de Trabajo de Atención Primaria, que se crea en cumplimiento de una moción, un plan de atención sanitaria para las urgencias de Atención Primaria, reabrir los centros cerrados en su horario habitual cuando la disponibilidad de médicos de familia lo permita e instar al Gobierno a que aumente la oferta MIR y a analizar con las comunidades las necesidades para los próximos 20 años.

En su intervención inicial, la socialista acusó a la Junta de falta de un proyecto para atender las urgencias en atención primaria en el medio rural y preguntó si es su cierre en los momentos en que hay más demanda. «Exigimos que garanticen la atención blindada y continuada y eso debe ser una prioridad para el Gobierno de Castilla y León», reclamó.

Martín afirmó no entender por qué «se han cebado en la atención primaria de salud» y requirió que se diga lo que van a hacer a corto y medio plazo así como si se abrirán los centros rurales de Palencia y otros cerrados a lo largo de 2018. «Les pido que apruebe esta alternativa pensando en el futuro de los pueblos», reclamó Maroto.