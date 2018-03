El PSOE quiere una Comisión de la Verdad sobre la Guerra y el Franquismo

El secretario de Memoria Histórica de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Fernando Martínez López, ha anunciado la creación de plataformas a escala nacional, regional y provincial para "crear conciencia" y conseguir que España deje de tener fosas comunes con más de 114.000 personas enterradas.

Martínez, en una rueda de prensa antes de participar en un acto público en Palencia sobre la reforma de la Ley de Memoria Histórica, ha explicado que será "mucho más ambiciosa" que la ley de 2007 porque "pretende cerrar de una vez por todas la lacra de la Guerra Civil y la violación sistemática de los derechos humanos". Ha lamentado en este sentido que tanto Ciudadanos como PP hayan decidido a su juicio "vetarla" con el argumento de que supone "un gasto", ya que conllevaría consignaciones presupuestarias extraordinarias, y no sepan ver que pretende dar solución a un problema "de dignidad nacional democrática". Por eso, para presionar al Gobierno, ha explicado que el PSOE está desarrollando una campaña de sensibilización sobre la Memoria Histórica, para que sea el Estado el que lidere las exhumaciones y abra un banco de ADN para entregar los restos a sus familiares y que reciban una sepultura digna. Además ha anunciado que se crearán plataformas a escala nacional, regional y provincial para "crear conciencia" y para que se extienda la idea de que "España no puede seguir siendo, junto con Camboya, un país que tiene fosas comunes". "Una democracia no se puede consolidar con miles de personas en fosas comunes", ha insistido.

Martínez López ha reconocido que la Ley de Memoria Histórica de 2007 era insuficiente, y afirmado que por eso el PSOE la ha mejorado ahora recogiendo las demandas de las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y las recomendaciones de los organismos internacionales y de Naciones Unidas. En este sentido ha lamentado que el Gobierno del PP siga "mirando para otro lado" y "haciendo caso omiso" a las peticiones de los organismos internacionales para que se resuelva el problema de la Guerra Civil en España. Entre las novedades que incluye la ley se ha referido a la nulidad de los tribunales de excepción y de los fallos emitidos, la exigencia de que el Estado asuma el liderazgo de las exhumaciones a través de los jueces y fiscales aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que, según ha señalado, "los que están en las fosas comunes son desaparecidos forzosos".

Asimismo piden que se aplique el mismo sistema para los casos de los bebés que fueron robados durante la Guerra Civil y hasta el año 1998, y que se convierta el Valle de los Caídos en un centro de la memoria colectiva que dignifique a las víctimas. También plantea la creación de una Comisión de la Verdad para que se "oficialice" la memoria, la creación de un censo de víctimas y de los lugares de la memoria, la apertura de los archivos, la ilegalización de las fundaciones o asociaciones que hagan apología del franquismo y del fascismo y sanciones para los que no cumplan la ley.