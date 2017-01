Los pueblos de Astorga recogen firmas para reclamar más médicos

m.r. | león

Los vecinos de los pueblos pertenecientes a la Zona Básica de Salud de Astorga II han comenzando a recoger firmas para respaldar el manifiesto de los alcaldes reclamando unas condiciones de atención sanitaria dignas. «Tenemos los mismos derechos que la población urbana, sin embargo, cada vez más a menudo, no podemos acceder a la Atención Primaria sanitaria simplemente por la ausencia de profesionales». Así comienza la petición que ha publicado en la plataforma Change.org Luis Martínez Rodríguez, concejal de Ciudadanos Rurales Agrupados en el Ayuntamiento de Luyego.

La campaña reclama que se produzca de forma urgente la reunión con las autoridades sanitarias que han reclamado los regidores de Luyego, Santiagomillas, Val de San Lorenzo, Magaz de Cepeda, San Justo de la Vega, Villaobispo, Valderrey, Quintana del Castillo, Villagatón, Villamejil, Lucillo, Santa Colomba de Somoza, Brazuelo y Astorga.

«Desde hace años, a medida que ha ido disminuyendo la población, el número de días que los facultativos pasan consulta en cada pueblo ha ido reduciéndose, llegando en los pueblos más pequeños a una periodicidad de dos semanas», añade Martínez en la introducción de la petición de firmas, en donde constata que desde hace aproximadamente dos años «la ausencia de profesionales (por licencias, bajas, libranzas posteriores a las guardias de urgencias, días de libre disposición e incluso vacaciones) no son suplidas por sustitutos, sino que son cubiertas por el resto de los miembros del equipo». A su juicio, «el problema es que los equipos están formados por diez médicos y ocho enfermeros y en ocasiones, como ocurrió la pasada semana, el equipo se queda con la mitad de efectivos por diferentes motivos», por ello «los profesionales no pueden asumir el volumen de trabajo y los usuarios nos quedamos directamente sin poder recibir el servicio o con recibirlo de alguien diferente cada día, o que no conoce nuestra historia clínica o que no va a poder realizarnos un seguimiento...».

El problema se agudiza en los pueblos con poca población ya que en las localidades más grandes «hay mayor margen de maniobra para los usuarios porque las consultas son más a menudo, pero en los más pequeños deben esperar otras dos semanas». «De cualquier modo, al profesional se le acumula el trabajo cuando vuelve a su puesto, pero el principal problema es que ese trabajo acumulado no es otra cosa que personas que necesitan atención sanitaria, no son ladrillos que esperan en un andamio a ser puestos en una pared» insiste el concejal, quien abunda en que «la opción que nos queda a los usuarios es acudir a los servicios de Urgencias con la consiguiente saturación de los mismos».

«Pedimos a los responsables en materia de Atención Primaria provinciales y autonómicos que se reúnan urgentemente con los alcaldes de los municipios afectados, que ya han solicitado dicha reunión, para solucionar la situación actual y poner los medios para que no se repita». La petición, que será entregada al gerente de Atención Primaria de León y al consejero de Sanidad, argumenta que «todo parece indicar que la solución pasa por la contratación de personal que sustituya a los profesionales titulares» y que «aunque a corto plazo parezca más caro hay que pensar en lo que nos ahorraremos en urgencias y en tratamientos de enfermedades más graves por no hacer una detección temprana o un correcto seguimiento de tratamientos en enfermos crónicos. No hay que olvidar que las personas y su bienestar deben estar por encima de la rentabilidad económica».