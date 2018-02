Los pueblos denuncian que la Junta los ha dejado fuera del plan de caza

JOSÉ Mª CAMPOS | BOCA

El representante de las juntas vecinales de Boca de Huérgano, Nemesio Pando, denunció ayer el incumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León del acuerdo del nuevo plan de caza en lo que respecta al cuartel de Boca. Hace unas semanas el director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, el alcalde de Boca de Huérgano, Tomás de la Sierra, y el alcalde pedáneo de Barniedo y representante de las juntas vecinales, Nemesio Pando, mantuvieron una reunión en la que se acordó que el plan de caza 2018-2019 se iba a realizar de común acuerdo con la dirección técnica de la reserva y los propietarios de los terrenos, es decir, las juntas vecinales. «Ni Arranz ni la dirección técnica han contado con las juntas vecinales para hacer el plan de caza. Esto ha llevado a que han mermado el 40% de los códigos y permisos de caza. No se puede hacer un plan de caza contando exclusivamente con los informes del guarda mayor de la reserva y los celadores de los cuarteles de Portilla y Boca de Huérgano», denunció Pando quien lamentó que se haya excluido a los propietarios y cazadores locales.

Por su parte, Arranz reconoció ayer que se había alcanzado un compromiso con las localidades propietarias y que daba por hecho que se había cumplido el acuerdo. «Si no ha sido así la verdad es que no me lo han trasladado», afirmó ayer en declaraciones a este periódico. El director general admitió que se había quedado en que los servicios técnicos de León se reunirían con todos antes de hacer el plan.

Las juntas vecinales del Ayuntamiento de Boca de Huérgano, excepto la de Siero, llegaron hace unos días al acuerdo de realizar el sábado 17 de marzo la subasta de caza presencial en Boca de Huérgano. «En el nuevo plan de caza faltan más de 40% de las piezas de las que deberían aparecer, aún faltan en el cuartel de Boca siete permisos sin cazar y a la dirección técnica se le ha ocurrido quitar siete días al nueva plan de caza», manifestó Pando.

Desde la Junta, Arranz desmintió que se haya reducido el número de pieza y aseguró que el año pasado «se realizaron 502 actuaciones de caza y este año van a ser 514 en la reserva de Riaño. Lo importante son las actuaciones de caza y este año no son menos. Aunque va desglosado por propietarios, lo sumemos como lo sumemos lo que se va a cazar es algo más».

Pando lamenta que los cuarteles de Portilla y Llánaves de la Reina que aportan a la reserva 13.000 hectáreas y solo les corresponden cuatro días de caza del jabalí cuando antes tenía 15 días. «El cuartel de Boca de tiene un tercio de la reserva y en proporción somos los que menos cazamos. Oseja caza 19 días con menos terreno pero allí los responsables saben hacer buena gestión no como en este cuartel que es todo lo contrario».