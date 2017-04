«Queremos ganar suelo industrial para atraer nuevas empresas a Astorga»

a.g. valencia | león

Claro a la hora de abordar el panorama municipal de Astorga y los proyectos más inmediatos que su equipo de Gobierno plantea para la ciudad, el alcalde, Arsenio García, participó ayer en El Filandón, la tertulia organizada por la 8 TV de León en colaboración con DIARIO DE LEÓN, donde analizó los planes más inmediatos y planteó algunas cuestiones que marcarán el futuro de la ciudad, como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya primera fase se espera esté aprobada este verano y el documento final —que regirá el urbanismo de Astorga en las próximas décadas— a finales de esta legislatura. «El PGOU es un documento muy importante y aunque no hay que tener prisa sí agilidad», manifestó el regidor, quien adelantó que el planteamiento recoge la integración de las pedanías, «algunas como Castrillo de los Polvazares con unas características muy singulares y otras por donde atraviesa el Camino de Santiago, que también las hace particulares», dijo.

Dentro del gran capítulo del urbanismo, García se refirió a la importancia de ganar suelo industrial para atraer a grandes y medianas empresas. En esta línea señaló que «estamos trabajando para dar una vuelta a la normativa actual del polígono que limita mucho los asentamientos de las compañías de mayor tamaño», por eso, «intentaremos, con la oficina técnica y con la Junta, tener en cartera terrenos adyacentes a las instalaciones actuales para ofrecerlos en caso de que nuevas firmas se interesen». Y, es que para García una de las labores de los ayuntamientos es dar servicios a los ciudadanos y «configurar un contexto factible para que puedan venir empresas que generen empleo». Además, el regidor subrayó que la ocupación actual del polígono es del 70% u 80% y recordó que, aunque ha cumplido bien su función, quizá «en mandatos pasados habría que haber apostado más por una promoción industrial».

Arsenio García confirmó durante la tertulia que el futuro Plan de Urbanismo contempla también un Plan Director de la muralla, «con el objetivo de recuperar tramos para que los ciudadanos puedan pasear por ella», explicó. De hecho, puso sobre la mesa que «de forma inmediata» se contempla la recuperación de 80 metros en la cabecera del Teatro Gullón, en La Brecha, donde se construirá un mirador. También se prevé poner en valor otros 150 metros entre el parque de El Melgar y el Palacio de Gaudí como paseo público. No obstante, el regidor reconoció que «su recuperación integral trascenderá esta legislatura. Proponemos a los ciudadanos un plan a uno o dos mandatos, gobierne quien gobierne». Por eso, insistió en que ya se han iniciado las conversaciones con la administración autonómica y con el Gobierno central para que «la muralla, que es el monumento civil más importante de Astorga, deje de ser el hermano pobre»

Por otro lado, el alcalde se refirió a los presupuestos municipales para 2017, unas cuentas que se aprobarán mañana en un pleno extraordinario. «Son números valientes, que apuestan por la inversión y que después de una década de ahorro pueden ser los presupuestos de la salida de la crisis», dijo. Al respecto, García desgranó que las cuentas pasan de 8,3 a 10 millones de euros, con 1,8 de inversión. «El objetivo es revitalizar la vida económica, cultural y social», subrayó el popular, convencido de que Astorga, aunque es una ciudad pequeña «ofrece todos los servicios y una gran calidad de vida».

Preguntado por los proyectos que abordan los presupuestos, el regidor hizo hincapié en la finalización del edificio de Servicios Sociales y en las inversiones en instalaciones deportivas, con la construcción de una nueva piscina climatizada que venga a cubrir la demanda y mire también a las comarcas. «Astorga tiene que ser consciente de que vive y necesita de sus pueblos», dijo, sabiendo que con la nueva instalación, que se levantará en La Eragudina para aprovechar los vestuarios y el gimnasio actuales, «será una infraestructura modélica en la provincia».

Igualmente, el regidor hizo un repaso por este primer año tras el pacto de gobierno con el PAL-UL, destacando que una de sus prioridades era garantizar la estabilidad. «Veníamos de una parálisis total. De no haber logrado el pacto quizá no sería alcalde, por encima del rédito político está la ciudad, es lo primero», recordó. Arsenio García también aseguró que «volvería a pactar con el PAL, no pienso que se esté dando oxigeno a un grupo de la oposición, con el grupo de Pablo Peyuca González estamos trabajando codo con codo, hemos fusionado nuestros programas electorales y son los que se están llevando a cabo, creo que estamos cumpliendo con nuestros electores, aunque serán los ciudadanos quienes nos pongan la nota. Yo estoy muy satisfecho con el pacto», dijo.

García no pasó por alto el nuevo plan de parques comarcales de bomberos de la Diputación, que proyecta la construcción de una de estas infraestructuras a las puertas de Astorga. «Nos va a dar un gran servicio, también a La Bañeza y su comarca», explicó el astorgano, quien se queda con el compromiso de la institución provincial de poner en marcha la red. «Es una decisión valiente», aseguró. En cuanto a la relación con la ciudad vecina, manifestó que «Astorga y La Bañeza tenemos que colaborar para potenciar un polo de intereses del sur de León, algo que ya ha empezado con los pasos para recuperar el trazado ferroviario de la Vía de la Plata».

Por último, el regidor se refirió a la recuperación de las recreaciones napoleónicas que esperan volver a Astorga en 2018. «En este sentido, hemos iniciando conversaciones con la Embajada de Irlanda», señaló.