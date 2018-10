Quiñones aclara que el control del lobo «nunca recaerá en los ganaderos»

María carnero | león

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, volvió a defender ayer la medida que la semana pasada presentó en Bruselas para garantizar la convivencia del lobo y el ganado extensivo, y que consiste en dotar de capacidad de los propios ganaderos, que tengan licencia de armas en vigor, a que disparen contra el animal en el caso de que se acerque a sus rebaños.

El consejero explicó que la intención de la Junta «no consiste en que la responsabilidad del control de esta especie, ni de ninguna, caiga en particulares, ya que es una competencia de la administración». Quiñones explicó que se trata de una idea, «que no ocurrencia», basada en la experiencia de otros países serios, como Francia. «El problema de la compatibilidad del lobo con el ganado es algo que afecta a otros muchos países, no sólo a España, también a Francia, Suiza e incluso Alemania, lo que ha motivado que Europa, sabiendo que la directiva Hábitats que regula las especies no se va a modificar, haya acometido un plan de acción para mejorar los conflictos que generan estas especies ya que así se asumirá una mayor protección del medio natural sin colisiona con la ganadería extensiva», explicó.

El consejero explicó que desde que el Tribunal Supremo dejara sin efecto el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, para realizar controles poblacionales de este animal al Norte del Duero Castilla y León «tiene un problema grave». «Hemos incrementado las medidas preventivas, con el pago de mastines para los ganaderos de ovino, cercados de seguridad, e indemnizaciones al Sur del Duero mucho más ágiles», explicó Quiñones, que aclaró que los ganaderos «no quieren compensaciones sino explotar su ganado, por lo que debemos tomar otras medidas, como esta, que no obstante consensuaremos con todos los agentes implicados».