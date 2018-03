La remolacha de 540 hectáreas de León se lleva a Acor «para no volver»

A. Domingo | Redacción

El presidente de la Unión Comercial de Agricultores y Ganaderos de León, Sociedad Cooperativa (Ucogal), Matías Llorente, anunció que el colectivo de remolacheros de la cooperativa desviará finalmente la producción de 540 hectáreas de remolacha —entre 55.000 y 60.000 toneladas— a la fábrica azucarera de Olmedo (Valladolid) de la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (Acor) una vez finalizado el periodo para nuevas contrataciones en la segunda compañía azucarera del país. Llorente señaló que la intención de Ucogal es que la producción de esta superficie «vaya siempre a esta fábrica si no cambian mucho las cosas».

La superficie contratada con Agroteo supone un 8,6% de la destinada a este cultivo industrial en la provincia de León en la pasada campaña. Su producción s situaría en 52.920 toneladas si el rendimiento medio alcanzara las 98 toneladas por hectárea que marcó León el año pasado —tras una campaña desastrosa por lo tardío de las siembras— y de 60.480 toneladas si alcanza las 112 toneladas por hectárea de los mejores años. Si se toma como referencia la media de esta campaña —aún sin terminar en la factoría de La Bañeza— para la zona norte —situada en 105 toneladas— el desvío de las 540 hectáreas supondría en producción 56.700 toneladas de raíz.

El presidente de Ucogal explicó que la mayor parte de la remolacha contratada con la cooperativa vallisoletana se cultiva en la vega del Esla, si bien el cupo incluye a remolacheros de toda la provincia. Recordó, además, que 5.000 toneladas anuales «ya se entregan en Acor desde hace años».

Llorente insistió en que Ucogal cubre el importe de la compra de las paticipaciones necesarias para entregar la remolacha en la fábrica de Olmedo y recordó que los agricultores tiene pagado «el arranque y el transporte», excepto el descuento —la tierra que acompaña a la raíz— y la existencia «de una garantía de precios según la riqueza» que presente la remolacha entregada. «Para cobrar 42 euros por tonelada entregada no se tiene en cuenta ni la distancia a la fábrica ni el rendimiento medio», como contempla el sistema de precios de Azucarera Ibérica, S.L. «Este año, con una media de 105 toneladas por hectárea, a la que en León no llegamos por la situación del cultivo no vamos a cobrar 39 euros por tonelada por el rendimiento por riqueza». Además, Llorente subrayó que Acor ha cubierto el descenso de la ayuda asociada al cultivo, consecuencia del aumento de la superficie, a fin de garantizar los 42 euros al productor.

La última gota

Añadió que las ventajas que la empresa Agroteo, S.A. —participada por Azucarera— han sido «la gota que ha colmado el vaso» en unas relaciones tirantes entre la industria y las organizaciones agricultores, consecuencia «del cabreo de año por los resultados de riqueza del laboratorio y por los descuentos elevados de la fábrica». Insistió en que las 540 hectáreas cuya producción se desvía «han salido sin hacer nada especial».