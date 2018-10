La revisión catastral llegará en 2019 a 36 ayuntamientos de León

Treinta y seis municipios de León revisarán sus valores catastrales en 2019 para actualizar la tasación de sus inmuebles al mercado actual. La medida afectará directamente al importe del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que abonan a los ayuntamientos los propietarios de los edificios, aunque la revisión de la tasa no será efectiva probablemente hasta 2020, una vez esté concluida toda la tramitación, que incluye la aprobación en Pleno del proceso. El listado de los municipios afectados ha sido publicado por el Ministerio de Hacienda a través de una orden firmada el pasado 17 de septiembre.



Los coeficientes de actualización de los valores catastrales deberán establecerse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, por lo que hasta que el Gobierno no presente el borrador de las cuentas y sean aprobadas no se conocerá cuál va a ser la repercusión de la revisión.

Para aplicar estos nuevos baremos los valores catastrales actuales de cada ayuntamiento deberán haber entrado en vigor al menos cinco años atrás, por lo que se requiere que sean anteriores a 2014.

Revisión voluntaria

Son los propios ayuntamientos quienes solicitan al Ministerio de Hacienda que les sea aplicada la regularización catastral y el departamento ministerial tendrá en cuenta que existan diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sea el propio Ministerio de Hacienda realice de oficio la revisión catastral en aquellos municipios que se beneficien de las medidas relativas a sus deudas con acreedores públicos, así como en aquellos en los que se estén aplicando las medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros.



Además de al Impuesto de Bienes Inmuebles, la actualización catastral también afectará de forma indirecta a otros impuestos que pagan los ciudadanos al Estado y a los Ayuntamientos. En el IRPF, variará el impuesto en función de si sube o no el valor del inmueble declarado, y también se verá afectada la plusvalía municipal.