La Ruta Vía de la Plata celebra su primer rally turístico

Un total de 150 motocicletas participarán del 27 al 30 de abril en el I Rally Turístico Ruta Vía de la Plata, una prueba no competitiva que recorrerá la histórica N-630 (y A-66) desde Sevilla hasta Gijón. Organizado por Travelbike, agencia de viajes en motocicleta con nueve años de trayectoria y número 1 en viajes en moto en España, cuenta con el auspicio de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata.

El rally comenzará en Sevilla el jueves 27 de abril por la tarde y terminará el día 30 en Gijón. Es una ruta 100% asfalto y se ha concebido para el disfrute de los participantes, sin ningún tipo de carácter competitivo. El primer día se procederá a las verificaciones técnicas y se hará entrega del welcome pack, roadbook y pasaporte, el cual se deberá sellar diariamente a la salida y en cada control de paso que los motociclistas encontrarán a lo largo de la ruta. Tras llegar a la meta el último día, se colocará el sello final y se hará entrega de un obsequio Finisher. «Los participantes podrán disfrutar de los innumerables atractivos naturales, históricos, artísticos y gastronómicos que ofrece uno de los itinerarios más espectaculares de toda la Península Ibérica, con una ruta hecha a la medida de los aficionados a los viajes en moto, y cuyo recorrido se mantendrá en secreto hasta el 1 de febrero», explica el presidente de la Red de Cooperación, José Miguel Palazuelo.

La prueba avanza a lo largo de casi mil kilómetros y cuatro comunidades autónomas, creando un itinerario fabuloso, con varias ciudades Patrimonio de la Humanidad, míticos puertos de montaña, innumerables manifestaciones artísticas y monumentales de primer orden, y una naturaleza cambiante que va desde los campos de Andalucía hasta las elevaciones de la Cordillera Cantábrica, atravesando las dehesas y los bosques de encinas y monte bajo extremeños, y pasando por los pictóricos horizontes de la meseta castellana. En paralelo, se realizarán incursiones a puntos de interés y tramos que, a pesar de abandonar temporalmente la N-630, embellecerán las jornadas de conducción aportando un extra de aventura a la ya de por sí fascinante Ruta Vía de la Plata.

Las inscripciones podrán formalizarse a partir del día 1 de febrero a través de la web www.rallyrutaviadelaplata.com. Al contar con plazas limitadas, los motoristas interesados en sumarse al evento tendrán que completar la inscripción con el fin de no quedar fuera del cupo máximo de 150 motos, siempre que sean de cilindrada mayor a 250 c.c. El coste será de 150 euros por piloto y 125 euros por acompañante, e incluye welcome pack, Roadbook, pasaporte, personal de staff, asistencia mecánica durante toda la ruta y cena final el lunes 30 de abril en la playa de Gijón. Además, los patrocinadores del evento ofrecerán a los participantes obsequios y ofertas especiales. También se realizará un completo reportaje fotográfico y en vídeo. El alojamiento no está incluido. La organización ofrece un pack en hoteles de cuatro estrellas en régimen de A/D. Esta opción puede tramitarse directamente con Travelbike.

Por su parte, la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata pone a disposición de los viajeros que se desplazan en moto una tarjeta que ofrece descuentos en varios establecimientos, la Moto Vía Card; así como un pasaporte que puede ser sellado en los ayuntamientos, oficinas de turismo y alojamientos de las ciudades pertenecientes a la Red. Además de servir como credencial de las etapas, completando un mínimo de diez casillas es posible participar en un sorteo anual. Tanto la tarjeta como el pasaporte no tienen caducidad. Ambos pueden solicitarse a través de la web www.rutadelaplata.com

La legendaria N-630 (o la autovía A66) conduce desde Sevilla hasta Gijón (en el sentido sur-norte) a través de un auténtico viaje en el tiempo. La Vía de la Plata, uno de los caminos más antiguos de la Península Ibérica, vertebró la comunicación en la Hispania del Imperio Romano y aún hoy, en nuestros días, su trazado continúa siendo una de las grandes referencias en la conexión occidental del eje norte-sur (y viceversa).

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una asociación voluntaria y sin ánimo de lucro constituida por ciudades ubicadas en la denominada Ruta Vía de la Plata y en su área de influencia, cuyo objetivo es dar a conocer los recursos turísticos de las poblaciones que la integran y revalorizar los múltiples atractivos que este itinerario representa por su variedad y amplitud. Actualmente, la Red está compuesta por 27 municipios: Gijón, Llanera, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Mieres, Aller, Lena, La Pola de Gordón, León, La Bañeza, Benavente, Zamora, Guijuelo, Béjar, Baños de Montemayor, Hervás, Plasencia, Casar de Cáceres, Mérida, Los Santos de Maimona, Zafra, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos, Montemolín, Carmona y Sevilla.