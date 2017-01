Sada cierra y deja sin salida al 25% de la producción leonesa de pollos

A. DOMINGO | REDACCIÓN

Veinte granjas de pollos buscan continuar con la producción después de que el grupo cárnico Sada, perteneciente a la multinacional Nutreco, cerrara a final de 2016 su matadero en Valladolid. El cese de la actividad no sólo afecta a la plantilla del matadero y a los cooperativistas que prestaban sus servicios en esta instalación —un total de 82 trabajadores—, sino que deja en el aire el futuro de 50 granjas, encargadas del engorde de los pollos que mataba la empresa para carne. Del total de las granjas, 20 se encuentran dispersas en la provincia de León y no encuentran ahora con qué empresa cárnica continuar su actividad, dada la antigüedad de la mayoría de sus instalaciones. Con unos 20,5 millones de pollos producidos al año en León, las 20 granjas que se quedan fuera del mercado suponen cerca del 25% de la producción de anual de aves.

Según fuentes del sector, de las 20 granjas leonesas afectadas salía un millón de pollos broiler —de aptitud cárnica— por crianza. Con cinco crianzas por año, por el matadero de Sada en Valladolid pasaban cinco millones de aves criadas en la provincia. Los avicultores leoneses integrados en Sada han recibido la notificación del cese de actividad en los últimos quince días y hay granjas en las que «aún tienen que sacarles la crianza», señaló ayer un ganadero que prefirió mantenerse en el anonimato. Los avicultores manejan la posibilidad de que los pollos pendientes de salida se trasladen al matadero de Castro de Rey (provincia de Lugo).

La existencia de un matadero en Lugo no permite a los ganaderos un atisbo de esperanza. «Las casas se quedan con las granjas modernas y se van desechando las más antiguas», proceso al que contribuyen «las subvenciones que han concedido las administraciones para modernizar las explotaciones». De esta manera, lo más habitual en la granja integrada en el matadero vallisoletano de Sada no dispone de climatización ni mecanización. Su producción media se sitúa entre 40.000 a 50.000 pollos por crianza.

Los contratos

A la antigüedad de las granjas se añade «el poco tiempo» de reacción que han tenido los avicultores para buscar una nueva integradora «y no sabemos si recibiremos indemnizaciones», señalaron. La finalización del contrato se comunicó de forma verbal y los productores esperan que el grupo remita ahora la documentación para la resolución de los acuerdos entre la empresa cárnica y los productores, siempre que estos no hubieran finalizado. «Hay granjas que esperaban a que les llegaran ahora nuevos pollitos y no los han recibido», por lo que han visto interrumpida su actividad desde que despacharon la última crianza.

Un gran parte de las 20 granjas leonesas de Sada tenían la cría de pollos como única actividad económica, por lo que «20 familias leonesas se quedan en la calle», manifestaron los productores. Más compleja es la situación de aquellos que habían comprado la granja a un propietario anterior para lo que recurrieron a un crédito bancario: «Se quedan sin ingresos para subsistir y con los que afrontar el pago de la deuda».

Los productores señalaron ayer que una familia puede vivir en unas condiciones económicas dignas con la cría de pollos como única fuente de ingresos con una explotación con capacidad para 40.000 aves, «siempre la granja esté amortizada».