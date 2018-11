Sanidad achaca al sistema de citas por internet el retraso en pediatría

a.g. valencia | astorga

Los retrasos en las citas para las consultas de pediatría en el centro de salud de Astorga ha suscitado la indignación ciudadana, política y de diversos colectivos que han elevado la voz para cuestionar a la Junta qué «está haciendo» con la sanidad rural y exigir a la consejería que cubra el puesto de pediatra que desde hace un año se encuentra vacante.

La consejería sí ha reconocido que una de las dos plazas está sin cubrir «por excedencia de su titular», aclara, pero no avanza si contará con otro profesional mientras se prolongue. El hecho de que la plaza no se cubra está motivando que los menores que dependen de la Zona Básica de Salud de Astorga II — que corresponde con el área rural— no tengan ya citas disponibles hasta el próximo año.

Una realidad que la Junta lejos de achacar a la sobrecarga de trabajo al no dotar al centro de salud de todos los medios personales necesarios, atribuye al sistema de citas por Internet, ya sea a través de la web o de la aplicación, al entender que al haber una plaza vacante hay una agenda cerrada y por eso no da citas en fechas más próximas. Sin embargo, esta realidad ya se viene sucediendo durante demasiado tiempo y ha sido denunciada por padres y madres, que a través de las redes sociales han criticado que en octubre no había fechas disponibles hasta diciembre y ahora ya se están signando en enero.

De hecho, la única alternativa que da la consejería es solicitar las citas por teléfono. Concretamente, la respuesta que da Sanidad —tras ser preguntada por este periódico ante la problemática en Astorga— recoge textualmente que «lo recomendable en este caso es llamar. De esta manera, el paciente es derivado a la Unidad Administrativa del Centro de Salud y ellos ya les pueden dar cita para los días siguientes».

Este panorama ha suscitado una recogida de firmas a través del portal change.org, que ya lleva recabados unos 1.500 apoyos. Además, Izquierda Unida ha pedido una comisión de Sanidad para que todos los grupos municipales consensuen una moción para presentarla al pleno municipal de este jueves e instar a la Junta a que zanje el problema, cubra la plaza y se comprometa a que el servicio de pediatría se preste de forma ininterrumpida cubriéndose bajas y vacaciones.