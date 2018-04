Los senadores del PP de Castilla y León abogan por la defensa del carbón y la lucha contra la despoblación

El Grupo Territorial de senadores del Partido Popular de Castilla y León ha mantenido una reunión de trabajo en León donde han puesto de manifiesto la apuesta del sector del carbón y de la lucha contra la despoblación.

El secretario general del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, ha asegurado que su partido apoya la "continuidad" del carbón, sobre todo en las cuencas mineras de Palencia y León y ha señalado que esperan que las demás fuerzas políticas "ayuden a arreglar los problemas". En este marco, Vázquez ha señalado que su partido presentará este martes una iniciativa en el Congreso en defensa del carbón de León y ha recordado que "el PP fue el único que se opuso a la iniciativa de Podemos apoyada por PSOE y Ciudadanos de que se acabara todo lo relativo a la energía del carbón cuando en la Unión Europea no se exigía hasta el año 2050".

Respecto a la despoblación, Vázquez ha explicado que hay una comisión de expertos que evalúa el tema que han presentado diversas conclusiones y, cree que ahora, desde el punto de vista de la acción política, "hay que tomar cartas en el asunto".

Además, ha apuntillado que "no es una cuestión que afecte sólo a Castilla y León, sino que afecta a otras comunidades de España y de Europa". Por eso, el secretario general del PP de Castilla y León ha añadido que "las medidas que se tomen no tienen que ser medidas de despacho, sino que tiene que ser una solución que vaya de abajo a arriba con el apoyo local, provincial, regional y nacional".



Sin embargo, ha afirmado que "hay mucha hipocresía en este tema", ya que, ha argumentado, "por un lado hay gente que apoya que esta despoblación no se produzca y por otro lado se facilitan medidas para que la gente que vive en los pequeños pueblos se vaya a las ciudades".

Con la vista puesta en las elecciones de 2019, Vázquez ha calificado al Partido Popular como un partido "ganador" y como "el que mejor se identifica con los intereses de Castilla y León".

El senador electo por la circunscripción de León, Luis Aznar, ha hablado sobre los presupuestos que se aprobarán en fechas venideras y ha criticado al resto de fuerzas políticas por poner condiciones "descabelladas" que "no tienen ninguna relación con los mismos". Al respecto, ha concluido que "nadie discute que los presupuestos que ha elaborado el PP durante su gobierno han llevado a salir de la crisis a este país".