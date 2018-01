La sequía y las heladas sólo dejan en el campo las ayudas de la PAC

A. DOMINGO | REDACCIÓN

Ni fueron siete como las plagas de Egipto ni cuatro como los jinetes del Apocalipsis. Bastaron dos calamidades, las heladas y la sequía, para desatar la crisis en el sector y dejar de media en el bolsillo de los agricultores tan sólo el importe de las ayudas de la PAC, según la organización agraria Asaja-León, que ayer repasó los resultados del último año en el campo leonés.

Las pérdidas en el campo leones en 2017 alcanzan los 171.899.000 euros —incluyendo el IVA que no se pudo repercutir por la pérdida de la cosecha o la escasa producción—. Teniendo en cuenta que la renta agraria provincial «se sitúa en 290 millones de euros en un año normal, dado que los costes de producción no se redujeron como consecuencia de la menor cosecha, ni se redujeron significativamente las amortizaciones» y que, por otra parte, el importe de las ayudas de la PAC «se ha mantenido invariable», las pérdidas redujeron el año pasado «la renta agraria en un 59,27%, para situarse en una cifra aproximada de 118.100.000 euros». El secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, señaló que «unos habrán sacado más y otros menos» en la última campaña, «pero lo que queda en el bolsillo de los agricultores es la ayuda de la PAC, que supone alrededor del 30% de los ingresos de los agricultores u ganaderos en la Unión Europea.

Turrado se refirió a las ayudas de la Administración central y de la Junta ante este panorama, que resultaron «un desastre». Los seguros agrarios «no se han mejorado, los préstamos no llegaron a quienes los necesitaban y los bancos sablearon a los clientes. Tampoco hubo ayudas directas y si la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, se atribuía un aumento en la contratación de seguros agrarios, que en León han pasado de cubrir 23.000 a 62.000 hectáreas no es por su gestión, sino porque no nos ha ayudado y, al final, el seguro te deja algo».

En Asaja-León huyen del catastrofismo ante una nueva campaña con restricciones en el regadío, aunque reconocen que los embalses están ahora 20 puntos por debajo de la media de los últimos diez años, «que nos daría tranquilidad». En cualquier caso, la falta de lluvias en otoño se verá reflejada en el campo, ante un a mayor presencia de cereal de invierno, que frenará el crecimiento de la maíz superficie de maíz y remolacha.

Asaja también mostró su disconformidad con la petición de más embalses de la Consejería de Agricultura, al considerar prioritaria la modernización de regadíos sobre la regulación. «Con el mismo agua y con la distribución de cultivos existente tenemos agua suficiente para atender el regadío en León si se moderniza hasta la última hectárea».

Por áreas

Por sectores, la producción de cereales de invierno se quedó en 184.232 toneladas, un 60% menos que en 2016, con unas pérdidas estimadas de 42,5 millones. Cabe destacar que los precios estuvieron un 20% por encima de la campaña anterior, si bien 2016 destacó por un mercado «inusualmente bajo». El maíz alcanzó un rendimiento tan bajo como el de 2016: 9.700 kilos por hectárea, con un 7% de caída en el volumen de producción y con el precio más bajo de los cereales.

En cuanto a la remolacha, con la campaña a falta de una segunda apertura de la fábrica bañezana, el rendimiento medio se sitúa en 90 toneladas por hectárea. Es decir, un segundo año muy malo para los cultivadores y un panorama «en el que no se ve movimiento», por lo que Asaja duda de que el incremento de superficie sembrada para este año se consolide. En la otra cara, las siembras de alubia, con cerca de 4.900 hectáreas, supusieron una producción récord «en los últimos años» de 11.743 toneladas.

Las heladas dejaron un año calamitoso en la producción de pera y manzana en el Bierzo. El volumen de castaña se redujo en un 80%. La uva arrojó una cosecha un 55% inferior, pero de buena calidad y en el lúpulo se perdió un 33% de la producción. En los forrajes la excepción positiva la marca la alfalfa de regadío.

En ganadería, se registran ascensos de reses, pero la leche de vacuno no supera la crisis y la ovino y caprino se paga por debajo del coste de producción. Gana peso la avicultura de puesta, mejora el precio de la carne de caballo y la apicultura afronta innumerables pérdidas.