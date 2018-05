Servicios que otras instituciones olvidan

Pastos, tierras de labor, cotos de caza, montes de utilidad pública, abastecimiento de aguas, el mantenimiento de casa de cultura o centros cívicos son los principales cometidos de las juntas vecinales en la provincia Algunos señalan que es difícil encontrar entidad local menor que vaya más allá de la gestión del patrimonio comunal, pero, en cualquier caso, no imposible. Conocido es que Nogarejas dispone de un transporte para acudir a las consultas en el Hospital de León. Pero la lista de servicios de las entidades locales menores abarca desde velatorios y cementerios a ludotecas e incluso albergues para peregrinos y el sostenimiento de pequeños museos o centros de interpretación. Incluso alguna ha contratado con una empresa la explotación turística de una cueva, como en el caso de Llamazares. Cultura, deporte e incluso ludotecas son algunos servicios que prestan

En el norte de la provincia, su trabajo es fundamental para quienes aún no han renegado de los inviernos de nieve. Tractores, quads y otros vehículos limpian de nieve las calles a las que no llegan las quitanieves de la Diputación o del Ayuntamiento.

NAVATEJERA

Un presupuesto volcado en el complejo polideportivo

Una junta vecinal que realiza un importante esfuerzo en una competencia que habitualmente no presta una entidad local menor (ELM) es la de Navatejera (municipio de Villaobispo). Gestiona un complejo polideportivo: piscina climatizada, sala de fitness, pabellón, spinning... Una instalación de o más completo que «se construyó hace 15 años, Navatejera era lo que era», señaló el presidente, Rodrigo Valle, en referencia a los ingresos que supuso para esta entidad el fuerte impulso inmobiliario que vivió la zona.

Las instalaciones son un referente para el municipio —de hecho, «existe un convenio con el Ayuntamiento por el que se le cede el uso para actos determinados»— y atraen a usuarios de muy diferentes localidades.

Su gestión obliga a la junta vecinal a la disponer de una infraestructura administrativa que permita el correcto funcionamiento del servicio, con dos personas destinadas a su administración, además de monitores de distintas especialidades deportiva y socorristas para las piscinas que se ocupan de un programa de actividades que cambia cada cuatrimestre. Valle apuntó que «todos los ingresos de la Junta Vecinal de Navatejera van al polideportivo» y el presupuesto anual de la ELM ronda los 600.000 euros, «en una localidad de unos 9.000 euros», población superior a la de algunas cabeceras de comarca. La última inversión en el complejo ha sido la adquisición de máquinas de musculación y bicicletas de spinning por un importe de 82.000 euros. Los aparatos se comenzaron a utilizar a principios de marzo.

HUERGA DE FRAILES

Un nuevo cementerio al

llenarse el de la parroquia

Los problemas para encontrar la morada definitiva no son exclusivos de las grandes ciudades. En Huerga de Frailes la falta de espacio en el cementerio situado junto a los muros de la parroquia —en el centro del pueblo y propiedad del obispado— se planteó en 2011 y un año después, gracias a una ayuda de la Diputación, se ponían en marcha las obras del nuevo camposanto, que ya se ha utilizado y en el que se han invertido alrededor de 130.000 euros tanto en su construcción como en obras de mantenimiento posteriores, explicó presidente del pueblo, Víctor Franco.

La gestión del camposanto se lleva desde la entidad local menor, gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento de Villazala, Administración en la recaen las competencias. Una labor que «debería realizar un secretario» y que realizan los miembros de la junta vecinal.

La falta de recursos en un pueblo con un centenar de habitantes impide contratar personal de mantenimiento, si bien la instalación «no genera gastos importantes. La alternativa es la contratación de empresas de jardinería y albañilería. Cuando se produce un fallecimiento es la familia del difunto la que soporta los gastos generados pro el entierro.

SUEROS DE CEPEDA

Una Casa de Cultura al servicio de todos los vecinos del pueblo

La labor que desarrollan las pedanías va mucho más allá de los servicios tradicionales. En Sueros de Cepeda lo saben bien. La junta vecinal está al frente de la Casa de Cultura, un lugar para todo el vecindario que ofrece charlas, conferencias, actividades para niños y talleres o jornadas para hombres y mujeres. La pedanía asume los gastos de mantenimiento y afronta la programación para dar alternativas a los vecinos. Explica la pedánea, Yésica Fernández, que «la defensa de las entidades locales menores es fundamental porque, además, son administraciones que no suponen gasto». En esta línea argumenta que un elevadísimo porcentaje de los cargos no cobran sueldo y ni si quiera pasan gastos habituales de gestión como el teléfono o la gasolina. También explica que más allá de los servicios que no son los habituales, las pedanías «son garantes de otros muchos derechos, como, por ejemplo, que en pequeños pueblos haya consultorio médico al asumir el coste de la luz, calefacción o mantenimiento». La junta vecinal de Sueros es también la encargada de licitar el bar y tiene alquilada una nave. No sólo presta servicios, también genera empleo e ingresos.

BRAÑUELAS

Una ludoteca de invierno que da vida a la localidad

La junta vecinal de Brañuelas lejos de lamentarse por la despoblación que afecta al mundo rural, decidió buscar alternativas para llenarse vida. Por eso, varios fines de semana del invierno ofrece una ludoteca para niños que ha propiciado que las visitas de población infantil hayan crecido notablemente desde que se puso en marcha. La iniciativa está consolidada y cuenta con unas instalaciones totalmente adecuadas. Esta es solo una de las distintas iniciativas que las pedanías del municipio llevan a cabo. En colaboración con el Ayuntamiento cada año organizan un programa para dar a conocer su patrimonio natural o monumental. Igualmente todas las pedanías se unieron para sacar adelante un estudio de viabilidad y explotar la resina de sus montes como fuente de ingresos y generadora de empleo.

VALDEVIEJAS

Un albergue para peregrinos con proyección de futuro

Esta pedanía de Astorga gestiona el albergue municipal del pueblo. Dos inmuebles renovados, que cuentan con habitaciones y zonas comunes para que los peregrinos a Santiago hagan un alto en el camino. Se trata de unas instalaciones acondicionadas y acogedoras, que gestiona la junta vecinal como recurso propio.

SOSAS DE LACIANA

El turismo gana un oficio perdido con la lechería La Popular

Sosas de Laciana es una de las juntas vecinales de la comarca que ha trabajado por recuperar su patrimonio y convertirlo en atractivo turístico. Es el caso de la lechería hidráulica La Popular, restaurada en 2015 por esta pedanía con fondos de la Diputación y del grupo Acción Local Cuatro Valles. Entorno a la lechería se ha elaborado una ruta para recorrer los lugares más emblemáticos de la localidad. Además, una vez al año Sosas celebra la fiesta de la manteca, en la que se puede ver esta lechería en funcionamiento y degustar una recha de pan con este suculento producto. La junta vecinal también se encargó de restaurar el chozo de los pastores, como elemento patrimonial y etnográfico.

ORALLO

Árboles para restaurar la escombrera de la mina

Entre las actividades que organiza la pedanía de Orallo, se cuenta la restauración de la escombrera que la mina dejó en el pueblo, con la plantación de árboles en un espacio que se ha denominado El Bosquiterio. En la iniciativa se ha implicado a los vecinos del pueblo y a los escolares de la comarca, entre otros colectivos, como forma de devolver a la naturaleza la riqueza que la actividad minera generó durante años.

Una información de Vanessa Araujo, Ana Valencia y Alberto Domingo.