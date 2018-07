SF teme que la falta de plantilla en Feve afecte a la seguridad

A. Domingo | Redacción

El Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) critica la falta de personal que Feve —hoy integrada en Renfe y Adif—, lo que redunda en una peor calidad del servicio al usuario, y teme que esta situación se acabe traduciendo en un problema de seguridad, al complicarse las labores de mantenimiento, según indicó el portavoz del sindicato en Castilla y León, Amador Hernández, que destacó que se han producido accidentes en distintos puntos de la red de vía estrecha en las últimas semanas, como el que el mismo domingo se produjo en la línea Pola de Laviana-Gijón, que, afortunadamente, se saldó sin heridos. Menos suerte hubo en León con un trabajador de una contrata, explicó.

«Los trabajos de mantenimiento de infraestructuras se realizan cuando no hay tráfico, por la noche, pero es necesario que en las estaciones que delimitan el tramo en el que se va actuar se encuentren los factores de circulación. La falta de factores ha obligado a la suspensión de alguna de estas labores en León de forma puntual», explicó. Y añadió que mientras en Adif «se han metido cinco factores que no hacen falta, en Feve no han cubierto ni una plaza en León»subrayó que mientras en la provincia no se ha dotado una sola plaza».

Jubilaciones y bajas complicarán aún más el mantenimiento, ya que los trabajadores para su control «son tres y en breve se jubilará uno y otro abandonará su puesto por movilidad». También el taller de Cistierna verá cómo se reduce su plantilla a la mitad, por la jubilación «en breve» de dos de sus trabajadores. Aunque ya no se suspenden frecuencias como consecuencia de la falta de maquinistas —no hace muchos meses y trasladar a los pasajeros en autobús a su destino, como ocurrió el año pasado, «la falta de interventores es un problema gravísimo».

SF-Intersindical explica esta falta de personal en una posible entrada de la iniciativa privada en la red de ancho métrico. «Tenemos serias sospechas: hay varias empresas compitiendo y no se ofertan plazas de interventores en la oferta pública de empleo, cuando no hay interventores para cubrir todos los servicios y muchos se van a jubilar ya pronto, mientras que otros se acogerán a las desvinculaciones —proceso por el que el trabajador deja su puesto de forma voluntaria y se le compensa el pago de las cotizaciones hasta que alcanza la edad de jubilación—», manifestó Hernández. El sindicato reclama «que se cubran las jubilaciones, en especial, del personal operativo».

Hernández denunció que los sucesivos gobiernos han adoptado «políticas cortoplacistas» en Feve, que le han llevado a su situación actual, sin contemplar alternativas como el transporte mercancías, en la que el nudo de Torneros «fue la última oportunidad perdida».